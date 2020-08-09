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Дизайн Универсиады-2019 получил престижную международную награду Red Dot Award

Дизайн Универсиады-2019 получил престижную международную награду Red Dot Award
Иллюстрация: ArtStyle

Дизайн XXIX Всемирной зимней универсиады-2019 получил награду престижного международного конкурса Red Dot Award. Над проектом работала красноярская дизайн-группа ArtStyle.

#КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Проект удостоился высокой оценки в номинации Brands & Communication Design за разработку дизайна события: символики Универсиады, талисмана, факела, чаши огня, медалей, униформы, а также оформление городских пространств, спортивных объектов, международного аэропорта Красноярск. 

Red Dot – это важная награда для региона. Проект получил высокое признание на мировом уровне, и в этом есть заслуга большого количества людей, которые создавали Универсиаду», – отметил генеральный директор дизайн-группы Игорь Башкатов.

В состав жюри конкурса Red Dot Award вошли 24 независимых эксперта, за награды боролись почти 7 тысяч проектов из 50 стран мира. Члены жюри просматривали и оценивали каждую заявку, в итоге были отобраны только лучшие проекты и бренды.

Напомним, в прошлом году проект «Winter Universiade 2019. Look of the game» стал победителем международного конкурса предметного дизайна European Product Design Award, организованного в партнерстве с Европейским парламентом.

Справка

Red Dot Award является одним из крупнейших и старейших конкурсов дизайна в мире. Он проводится с 1955 года в Германии. Награды в трех номинациях присуждаются дизайнерам и компаниям-производителям в трех дисциплинах – дизайн продукта (Product Design), бренды и коммуникационный дизайн (Brands & Communication Design) и концептуальный дизайн (Concept Design). Работы, отмеченные жюри, размещаются на веб-сайте Red Dot, в международном ежегоднике, а также в музее Red Dot в Эссене, который является крупнейшей в мире выставкой достижений современного дизайна.

 
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