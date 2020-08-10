Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 08.08
73,63
87,17
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Северные надбавки могут распространить на работающих удаленно

Северные надбавки могут распространить на работающих удаленно
Иллюстрация: bestwork.su

Госдума РФ разрабатывает проект закона о дистанционной занятости. В ряду прочих, сейчас обсуждают вопрос о северных выплатах этой категории трудящихся.

#НОВОСТИ
В рамках подготовки закона о дистанционной занятости ко второму чтению в Госдуме обсуждают вопрос о распространении северных надбавок на работающих удаленно, сообщает газета «Известия» со ссылкой на постановление нижней палаты парламента.
 
Такие доплаты составляют от 15 до 100% от заработка. Наибольшие из них получают те, кто трудится в Чукотском автономном округе, отдельных районах Республики Саха на островах Северного Ледовитого океана и его морей, Курильских и Командорских островах.
Сейчас вопрос никак не урегулирован ни в законопроекте, ни в действующем законодательстве, и решения по нему пока нет. Нам предстоит понять, как доплачивать: по месту нахождения компании или по месту, где трудится удаленный сотрудник. Допустим, если компания в Норильске, а удаленный сотрудник в Сочи, положена ли ему северная доплата? А если наоборот?», — цитирует издание вице-президента Российского союза промышленников и предпринимателей Федора Прокопова, который входит в рабочую группу.
Законопроект об удаленной работе, который упрощает процедуру временного перевода сотрудников в дистанционный формат, Госдума РФ приняла еще в июле 2020 года. Законопроект, в ряду прочего, содержит нормы, касающиеся рабочего времени и отдыха удаленных работников (в том числе «право быть офлайн»), а также регламентирует порядок взаимодействия работника и работодателя.
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Красноярск ожидает жаркая неделькаКрасноярск ожидает жаркая неделька
  • Ни дождинки: Красноярск ожидает теплая и солнечная погода на выходныхНи дождинки: Красноярск ожидает теплая и солнечная погода на выходных
  • Сергей Еремин сообщил о возвращении троллейбусов на КопыловаСергей Еремин сообщил о возвращении троллейбусов на Копылова
  • Фанпарк «Бобровый лог» открывает двери для посетителейФанпарк «Бобровый лог» открывает двери для посетителей
  • На вооружение красноярского авиаполка поступили МиГ-31БМНа вооружение красноярского авиаполка поступили МиГ-31БМ
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.