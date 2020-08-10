Северные надбавки могут распространить на работающих удаленно

В рамках подготовки закона о дистанционной занятости ко второму чтению в Госдуме обсуждают вопрос о распространении северных надбавок на работающих удаленно, сообщает газета «Известия» со ссылкой на постановление нижней палаты парламента.

Такие доплаты составляют от 15 до 100% от заработка. Наибольшие из них получают те, кто трудится в Чукотском автономном округе, отдельных районах Республики Саха на островах Северного Ледовитого океана и его морей, Курильских и Командорских островах.

Сейчас вопрос никак не урегулирован ни в законопроекте, ни в действующем законодательстве, и решения по нему пока нет. Нам предстоит понять, как доплачивать: по месту нахождения компании или по месту, где трудится удаленный сотрудник. Допустим, если компания в Норильске, а удаленный сотрудник в Сочи, положена ли ему северная доплата? А если наоборот?», — цитирует издание вице-президента Российского союза промышленников и предпринимателей Федора Прокопова, который входит в рабочую группу.

Законопроект об удаленной работе, который упрощает процедуру временного перевода сотрудников в дистанционный формат, Госдума РФ приняла еще в июле 2020 года. Законопроект, в ряду прочего, содержит нормы, касающиеся рабочего времени и отдыха удаленных работников (в том числе «право быть офлайн»), а также регламентирует порядок взаимодействия работника и работодателя.