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Красноярские энергетики не дали украсть у себя электроэнергии на 46 миллионов рублей

Красноярские энергетики не дали украсть у себя электроэнергии на 46 миллионов рублей
Иллюстрация: пресс-служба Россети Сибирь

Красноярский филиал Россети Сибирь подвел итоги борьбы с безучетным и бездоговорным потреблением электроэнергии за первое полугодие 2020 года. Энергетики выявили 404 случая хищения.

#НОВОСТИ

В общей сложности жители Красноярского края пытались потребить без оплаты 14,6 млн киловатт-часов электроэнергии на более чем 46 миллионов рублей.

В пресс-службе компании отмечают, что среди энерговоров – и население, и юридические лица. В результате проведенных проверок более 86 % объема безучетного потребления (12,7 млн кВт*ч) выявлено у юридических лиц. В то время как у физических лиц зафиксировано 293 факта энерговоровства на 1.9 млн. кВт*ч.

Незаконное потребление электроэнергии – это финансовая бомба замедленного действия. Методы борьбы с энергопиратами постоянно совершенствуются. И правонарушителям в любом случае придется ответить по закону», - предупреждают Россети Сибирь.

Такие способы «экономии» как подключение токоприемников до прибора учета, сматывание показаний, установка дополнительных устройств в прибор учета для искажения реального расхода электроэнергии, перепрошивка программного обеспечения прибора учета для искажения реального расхода электроэнергии обнаруживаются в ходе регулярных рейдов и инструментальных обследований сетей и приборов учета. По выявленным случаям хищения составляется акт и производится перерасчет.

Воровство электроэнергии – это социальное зло, которое очень часто ведет к пожарам, электротравмам, поломке электроприборов, а также отключениям», - говорится в сообщении электросетевой компании.

 

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