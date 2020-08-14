Красноярские энергетики не дали украсть у себя электроэнергии на 46 миллионов рублей

В общей сложности жители Красноярского края пытались потребить без оплаты 14,6 млн киловатт-часов электроэнергии на более чем 46 миллионов рублей.

В пресс-службе компании отмечают, что среди энерговоров – и население, и юридические лица. В результате проведенных проверок более 86 % объема безучетного потребления (12,7 млн кВт*ч) выявлено у юридических лиц. В то время как у физических лиц зафиксировано 293 факта энерговоровства на 1.9 млн. кВт*ч.

Незаконное потребление электроэнергии – это финансовая бомба замедленного действия. Методы борьбы с энергопиратами постоянно совершенствуются. И правонарушителям в любом случае придется ответить по закону», - предупреждают Россети Сибирь.

Такие способы «экономии» как подключение токоприемников до прибора учета, сматывание показаний, установка дополнительных устройств в прибор учета для искажения реального расхода электроэнергии, перепрошивка программного обеспечения прибора учета для искажения реального расхода электроэнергии обнаруживаются в ходе регулярных рейдов и инструментальных обследований сетей и приборов учета. По выявленным случаям хищения составляется акт и производится перерасчет.