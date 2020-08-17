УссСОС или прощай, отрасль! – Виктор Соломоник, «Лемма»

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Виктор Соломоник, «Лемма»

Эта ситуация не помещается ни в рамки здравого смысла, ни логики, ни вообще в голову. Я понимаю, если бы всех закрыли. Но всё открыто. «Открыли всё – но мне туда не надо!»

Чем провинился общепит в этой пандемии, мне вообще не очень понятно. Это же не эпидемия кишечной палочки, это грипп, который передается воздушно-капельным путем. И кафе в данной ситуации ничем не отличается от автобуса. Только в обычном кафе за день проходит 100-200 человек, и сидят они за столами в отдалении друг от друга. А в городском автобусе 100-200 человек впритык за один рейс. Почему автобус можно, а ресторан нельзя? Почему магазин можно, а ресторан нельзя?

Как предприниматель я знаю, что Бизнес – это не мебель, не оборудование и не помещение. Бизнес – это в первую очередь связи. Связи между людьми, которые и воспроизводят процессы и создают сервис. Человеческие связи, которые по-другому еще называют «команда», и которые строятся очень долго. Сейчас эти связи разрушаются, а многие уже разрушены. Многие официанты ушли в менеджеры, администраторы – в офисы, они не вернутся, они уже адаптировались на новом месте и работают. Возвращаться в отрасль, которую могут закрыть на полгода, захочет не каждый. Я не говорю про мигрантов, которые, обычно, работают дешевле всех и лучше всех – многие улетели.

Недавно я зашел в сербскую кафешку в Москве. Там раньше было прикольно. Всегда одни и те же продавцы, один и тот же повар, одна и та же атмосфера. Но в этот раз было не так. Все новенькие. Еда какая-то не такая, потерялся какой-то внутренний, неуловимый дух этой кафешки. И это Москва. Она открылась почти 2 месяца назад.

Не думаю, что преувеличу, но по сути уже сейчас большинству красноярских ресторанов и кафе придется выстраивать свой бизнес практически с нуля. Да, помещение и оборудование есть, но команду надо по новой строить, выстраивать процессы, организовывать сервис. Думаю, что качество и сервис сильно упадет на какое-то время. И бизнес здесь не причем (я вот в пекарню найти кондитера два месяца не могу – по самой высокой зарплате). А что если откроются сразу все кафе – где найти хороших официантов, поваров, как быстро наладить процессы, которые полгода не работали?

Красноярский общепит закрыли, когда в Красноярске вирусом еще не пахло. И он до сих пор закрыт, когда в день в городе заболевает около 20 человек. И да, я думаю, что так и будет заболевать еще очень долгое время. Так что, расходимся, ребята? Был срок 9 августа. Сейчас вообще никакого срока нет.

И меня здесь очень смущает позиция нашего губернатора Усса, который, по словам рестораторов, за все это время ни разу не вышел открыто обсудить эту ситуацию. А ведь это не вопрос только рестораторов. Это же вопрос людей, которые работают в большой отрасли. Красноярские рестораторы насчитали около 40 000 человек. Преувеличивают, думаю. Но все равно здесь задействовано очень большое количество сотрудников, которые остались без работы.

И вот такой геноцид отрасли вызван либо какими-то скрытыми мотивами, либо большим цинизмом и безразличием к землякам. Другого объяснения я не могу найти.

Чем бы эта ситуация не закончилась, мне кажется, что нашим рестораторам надо будет поставить памятник

И мне очень хочется, чтобы он был не посмертный.