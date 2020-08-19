В Красноярском крае освоили новый способ выращивания овощей

Проект реализуют третий год, он уже получил поддержку Министерства сельского хозяйства России. Стоит задача создать в Красноярском крае уникальную систему оригинального семеноводства, благодаря которой будут получать «здоровый» посадочный материал и быстро выращивать его для промышленного производства.

Вместе с нашим индустриальным партнёром вошли в реализацию федеральной программы, позволяющей создавать востребованные сорта картофеля категории «элита», оздоровленного материала с пониженной себестоимостью в промышленном производстве. Мы проделываем важную работу для сельхозтоваропроизводителей», – рассказывает ректор Красноярского ГАУ Наталья Пыжикова.

Как уточнили в пресс-службе регионального минсельхоза, лаборатория оснащена необходимым для пцр-диагностики растений на болезни и вирусы методом real time, введения в культуру in vitro, размножения и выращивания более 100 тысяч микрорастений одновременно.

Добавим, тепличный комплекс Красноярского агроуниверситета состоит из теплицы площадью 300 кв.м и семи парников с автоматической системой полива общей площадью 150 кв.м. Еще один тепличный комплекс находится в деревне Карымская Сухобузимского района. В этом году в теплицах было посажено свыше 9 тысяч черенков картофеля восьми сортов российской селекции.

А на днях в университете рассказывали, что они вырастили без грунта в лаборатории клубнику и зелень. Все оборудование было собрано учеными учебного заведения.