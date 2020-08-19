Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 20.08
73,23
87,40
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Красноярском крае освоили новый способ выращивания овощей

В Красноярском крае освоили новый способ выращивания овощей
Автор фото: Анастасия Губанова. Иллюстрация: krskstate.ru

В Красноярском аграрном университете открылась лаборатория по микроклональному размножению растений. Над проектом работают специалисты агрохолдинга «Дары Малиновки» и научные сотрудники университета.

#НОВОСТИ
Проект реализуют третий год, он уже получил поддержку Министерства сельского хозяйства России. Стоит задача создать в Красноярском крае уникальную систему оригинального семеноводства, благодаря которой будут получать «здоровый» посадочный материал и быстро выращивать его для промышленного производства.
Вместе с нашим индустриальным партнёром вошли в реализацию федеральной программы, позволяющей создавать востребованные сорта картофеля категории «элита», оздоровленного материала с пониженной себестоимостью в промышленном производстве. Мы проделываем важную работу для сельхозтоваропроизводителей», – рассказывает ректор Красноярского ГАУ Наталья Пыжикова.
Как уточнили в пресс-службе регионального минсельхоза, лаборатория оснащена необходимым для пцр-диагностики растений на болезни и вирусы методом real time, введения в культуру in vitro, размножения и выращивания более 100 тысяч микрорастений одновременно.
 
Добавим, тепличный комплекс Красноярского агроуниверситета состоит из теплицы площадью 300 кв.м и семи парников с автоматической системой полива общей площадью 150 кв.м. Еще один тепличный комплекс находится в деревне Карымская Сухобузимского района. В этом году в теплицах было посажено свыше 9 тысяч черенков картофеля восьми сортов российской селекции.
 
А на днях в университете рассказывали, что они вырастили без грунта в лаборатории клубнику и зелень. Все оборудование было собрано учеными учебного заведения.
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • В Красноярском крае готовят площадку под строительство моста через ЕнисейВ Красноярском крае готовят площадку под строительство моста через Енисей
  • УссСОС или прощай, отрасль! – Виктор Соломоник, «Лемма»УссСОС или прощай, отрасль! – Виктор Соломоник, «Лемма»
  • Красноярск ожидает теплая и пасмурная неделяКрасноярск ожидает теплая и пасмурная неделя
  • Дело растратившего 37 миллионов рублей директора ПИК «Офсет» передано в судДело растратившего 37 миллионов рублей директора ПИК «Офсет» передано в суд
  • Красноярская Tunguska может получить еще одну международную премиюКрасноярская Tunguska может получить еще одну международную премию
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.