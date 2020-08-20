Саяно-Шушенская ГЭС подключилась к МТС

Организация закрытой виртуальной сети позволила вести консолидированный учет данных, быстрее передавать информацию и повысила уровень защиты данных, что, как ожидается, окажет положительное влияние на оптимизацию процессов компании.

МТС также провела работы по расширению зоны покрытия и увеличению скорости мобильного интернета на территории СШГЭС, на втором каскаде — Майнской ГЭС, а также в поселке гидроэнергетиков Черемушки и по автодороге Саяногорск — Черемушки. Сложность проекта заключалась в том, что необходимо было обеспечить непрерывное покрытие мобильной сетью автодороги Саяногорск — Черемушки, которая проходит по извилистому ущелью вдоль русла реки Енисей, а также обеспечить проникновение сигнала в машинные залы Майнской и Саяно-Шушенской ГЭС.

Проект был реализован за счет оптимально выбранных локаций для базовых станций. Например, одна из базовых станций была установлена в районе дачного поселка Изербель несмотря на сложный горный массив. Еще одну базовую станцию установили на гребне плотины. За счет этого удалось также улучшить качество связи на смотровых площадках ГЭС, которые являются ключевыми точками туристических маршрутов региона.