Канский видеофестиваль представит российско-израильский проект «Сибирские острова. Канск»

Авторы проекта хотят привлечь внимание к изучению прошлого и настоящего канских евреев, установить контакты с местной общиной и найти представителей канской диаспоры в Израиле. Кроме того, они рассчитывают обсудить с администрацией города вопрос о восстановлении или создании новой синагоги.

К началу 1920-х в Канске, согласно документальным источникам, проживало более тысячи евреев. Местную синагогу, построенную на нынешней улице Ленина в 1883 году, позже перестроили под жилой дом. В 2016 году деревянное здание уничтожил пожар. На этом месте участники проекта установят памятный знак.

Обрывочные сведения обрастают мифами, которые нуждаются в развенчании или подтверждении. Восстановить данные о канском еврейском сообществе участники проекта планируют по нарративам отдельных семей, закрасив белые и серые пятна истории. В городе уже проводится оцифровка заброшенного еврейского кладбища, созданная база данных станет частью проекта «Сибирские острова. Канск».

Напомним, в этом году из-за пандемии Международный Канский видеофестиваль будет проходить в формате круглосуточного телевещания. Программа телепередач СОПРОМАТ-ТВ опубликована на сайте видеофестиваля.

Международный Канский видеофестиваль, организованный Студией «Видеодом», проводится в Канске (Красноярский край) с 2002 года. Генеральный партнер — Благотворительный Фонд Михаила Прохорова.