Канский видеофестиваль представит российско-израильский проект «Сибирские острова. Канск»
Проект по исследованию истории еврейского населения малых городов Сибири стал победителем конкурса грантов Российского еврейского конгресса «Событие» и осуществлен при его финансовой поддержке.
Авторы проекта хотят привлечь внимание к изучению прошлого и настоящего канских евреев, установить контакты с местной общиной и найти представителей канской диаспоры в Израиле. Кроме того, они рассчитывают обсудить с администрацией города вопрос о восстановлении или создании новой синагоги.
К началу 1920-х в Канске, согласно документальным источникам, проживало более тысячи евреев. Местную синагогу, построенную на нынешней улице Ленина в 1883 году, позже перестроили под жилой дом. В 2016 году деревянное здание уничтожил пожар. На этом месте участники проекта установят памятный знак.
Обрывочные сведения обрастают мифами, которые нуждаются в развенчании или подтверждении. Восстановить данные о канском еврейском сообществе участники проекта планируют по нарративам отдельных семей, закрасив белые и серые пятна истории. В городе уже проводится оцифровка заброшенного еврейского кладбища, созданная база данных станет частью проекта «Сибирские острова. Канск».
Напомним, в этом году из-за пандемии Международный Канский видеофестиваль будет проходить в формате круглосуточного телевещания. Программа телепередач СОПРОМАТ-ТВ опубликована на сайте видеофестиваля.
Международный Канский видеофестиваль, организованный Студией «Видеодом», проводится в Канске (Красноярский край) с 2002 года. Генеральный партнер — Благотворительный Фонд Михаила Прохорова.