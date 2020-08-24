Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 25.08
74,41
87,90
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Красноярске упал спрос на покупку жилья в новостройках

В Красноярске упал спрос на покупку жилья в новостройках
Иллюстрация: pixabay.com

С начала года количество сделок на рынке первичного жилья в крае снизилось почти на половину, если сравнить с первым полугодием 2019 года. Все больше сделок в крае проходит с открытием эскроу-счетов.

#НОВОСТИ

Аналитический центр Циан, ссылаясь на данные Росреестра, сообщает, что в Красноярском крае за шесть месяцев этого года было заключено 5652 договора долевого участия, что на 46% меньше, чем в первом полугодии 2019 года. Аналогичная ситуация наблюдается в большинстве регионов страны. За первую половину 2020 года количество сделок снизилось на 37% по сравнению с тем же периодом 2019-го. Только 10 регионов страны показали рост сделок относительно I полугодия 2019-го. В лидерах — Бурятия (+104%), Ямало-Ненецкий автономный округ (+66%) и Забайкальский край (+64%). А в пяти регионах за шесть месяцев этого года и вовсе не зарегистрировали ни одного договора долевого участия. Среди них, например, соседняя республика Тыва.

Вместе с этим в Красноярском крае все больше сделок проходит с открытием эскроу-счетов. Доля договоров, заключенных по новым правилам, в первом полугодии в регионе составила 54%. И это довольно высокий показатель. Среди субъектов, где за полгода было заключено хотя бы тысяча сделок, Красноярский край занимает лидирующие позиции. Пятерка выглядит так: Чувашия (66%), Тюменская область (64%), Красноярский край (54%), Нижегородская область (44%) и Республика Крым, включая Севастополь (44%).
 
Аналитики говорят, что причина снижения спроса на покупку нового жилья кроется не только в ограничительных мерах, введенных этой весной из-за распространения коронавируса.  Спрос по сравнению с прошлым годом просел на четверть еще по итогам первого квартала.
 
По мнению руководителя аналитического центра Циан Алексея Попова, в первом полугодии прошлого года россияне охотно заключали договора долевого участия на фоне новостей о переходе рынка на новые правила работы с открытием эскроу-счетов. 
По итогам этого года спрос с учетом ситуации на рынке даже при условии действия льготной ипотеки окажется на уровне 2017 года», — предполагает Алексей Попов.
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • В Хакасии переходят к третьему этапу снятия коронавирусных ограниченийВ Хакасии переходят к третьему этапу снятия коронавирусных ограничений
  • Красноярский магазин установил боксы для приема ненужной одежды и обувиКрасноярский магазин установил боксы для приема ненужной одежды и обуви
  • В Красноярске открыли тренажерный зал на улицеВ Красноярске открыли тренажерный зал на улице
  • Ректоры двух красноярских вузов раскрыли свои доходыРекторы двух красноярских вузов раскрыли свои доходы
  • Бывшего заммэра Красноярска подозревают в необоснованном расходовании бюджетных средствБывшего заммэра Красноярска подозревают в необоснованном расходовании бюджетных средств
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.