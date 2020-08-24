В Красноярске упал спрос на покупку жилья в новостройках

Аналитический центр Циан, ссылаясь на данные Росреестра, сообщает, что в Красноярском крае за шесть месяцев этого года было заключено 5652 договора долевого участия, что на 46% меньше, чем в первом полугодии 2019 года. Аналогичная ситуация наблюдается в большинстве регионов страны. За первую половину 2020 года количество сделок снизилось на 37% по сравнению с тем же периодом 2019-го. Только 10 регионов страны показали рост сделок относительно I полугодия 2019-го. В лидерах — Бурятия (+104%), Ямало-Ненецкий автономный округ (+66%) и Забайкальский край (+64%). А в пяти регионах за шесть месяцев этого года и вовсе не зарегистрировали ни одного договора долевого участия. Среди них, например, соседняя республика Тыва.

Вместе с этим в Красноярском крае все больше сделок проходит с открытием эскроу-счетов. Доля договоров, заключенных по новым правилам, в первом полугодии в регионе составила 54%. И это довольно высокий показатель. Среди субъектов, где за полгода было заключено хотя бы тысяча сделок, Красноярский край занимает лидирующие позиции. Пятерка выглядит так: Чувашия (66%), Тюменская область (64%), Красноярский край (54%), Нижегородская область (44%) и Республика Крым, включая Севастополь (44%).

Аналитики говорят, что причина снижения спроса на покупку нового жилья кроется не только в ограничительных мерах, введенных этой весной из-за распространения коронавируса. Спрос по сравнению с прошлым годом просел на четверть еще по итогам первого квартала.

По мнению руководителя аналитического центра Циан Алексея Попова, в первом полугодии прошлого года россияне охотно заключали договора долевого участия на фоне новостей о переходе рынка на новые правила работы с открытием эскроу-счетов.