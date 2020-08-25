Чуть больше десятой части населения Красноярского края обладает иммунитетом к COVID-19

По результатам лабораторных исследований установлено, что коллективный иммунитет среди населения Красноярского края на момент обследования составил 12,4 %. Об этом рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

Обследование проводилось с 22 июня по 24 июля 2020 года среди здорового детского и взрослого населения вне зависимости от наличия или отсутствия перенесенного заболевания COVID-19 среди всех возрастных групп. В тестировании приняло участие около 3 000 человек.

Максимальная распространенность популяционного иммунитета отмечалась среди молодежи 18-29 лет (15,2 %) и у пожилых старше 70 лет (13,4 %).

Эпидемиологическое благополучие населения определяется состоянием популяционного иммунитета не менее 70%», — уточнили в Роспотребнадзоре.

Добавим, что на 24 августа в Красноярском крае зарегистрировано 16 089 подтвержденных диагнозов COVID-19 (+115 за сутки), из которых 12 972 человека выздоровели (+43 за сутки), а 429 погибли (+6 за сутки). Регион по-прежнему входит в десятку самых ковидных территорий России, занимая в ней восьмое место по общему числу заболевших и седьмое — по суточному приросту.