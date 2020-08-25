Исследование: малый бизнес Красноярска в июне нарастил обороты на 25%

Они изучили активность более 130 тысяч компаний из сегмента малого и микробизнеса по всей России.

Так, с начала 2020 года обороты компаний этого сегмента росли, и даже мартовские экономические потрясения, а потом и ограничения, связанные с распространением коронавируса, не оказали значительного влияния: поступления увеличились на 23,5%. Падение началось в апреле и продолжалось весь май. В июне тенденция изменилась, однако пока компании не могут вернуться к мартовским показателям. Так входящие обороты по счетам предпринимателей в июне увеличились на 26% по сравнению с маем, однако это на 10% ниже, чем в марте этого года.

Сильнее всего падение ощущается в Москве, Сибирь и Урал же относятся к наименее пострадавшим регионам.

В июне наибольший рост оборота показал малый бизнес Анапы (64%), Казани (60%) и Томска (46%), красноярские компании «приросли» на 25%, кемеровские на 25%, омские на 18%. новосибирские – на 17%.

Положение малого бизнеса различается в зависимости от отрасли. Медленнее всего восстанавливаются такие сферы как финансовые услуги (-65,5% оборота в июне по сравнению с мартом), туризм (-57,4%), отдых и развлечения (-57,8%).