В Красноярске возвращается спрос на аренду офисов

Сейчас интерес к аренде офисов по стране, если сравнивать с началом года, снизился на 19%. Но если оценить интерес к рынку в период самоизоляции, то наметилась положительная динамика. Количество просмотров объявлений в июне-июле 2020 года увеличилось на 54%.

По данным ЦИАН, ни один миллионик не смог вернуться к показателям потенциального спроса, которые фиксировались в начале года. Минимальный разрыв оказался в Новосибирске (-11%), Красноярске (-13%) и Екатеринбурге (-14%). В Красноярске сейчас спрос на офисные помещения растет. Так, если сравнить с периодом самоизоляции, то есть концом марта-маем, то интерес к офисам у потенциальных арендаторов вырос на 44%. Хорошая динамика зафиксирована также в Москве (+67%) и Омске (+41%).

Что касается покупки офисных помещений, то в Красноярске потенциальный спрос вырос на 19%, если сравнивать апрель-май, но к началу года снизился на 14%. Лучше всего рынок относительно весны восстановился в Челябинске (+57%), Волгограде (+32%) и Уфе (+24%).

Интерес к аренде офисной недвижимости, полагаю, продолжит восстанавливается осенью. Во-первых, будет некоторое понимание относительно «второй волны» пандемии, о которой уже заявили многие страны. Во-вторых, большинство компаний пока что «тестируют» для себя возможность сохранения частичного или полного удаленного режима работы. Поэтому текущий спрос меняет свою структуру. Арендаторов чаще интересуют «гибкие офисы», коворкинги, в том числе – в разных районах городах (не только в центральных, но и спальных). Другие планируют пересмотреть занимаемую площадь, снизив тем самым количество стационарных рабочих мест», — считает главный эскперт Аналитического центра Циан Виктория Кирюхина.

Интерес к торговой недвижимости в Красноярске с начала года упал на 30%, но в сравнении с весной спрос вырос на 24%. Что касается аренды складов, то тут ситуация вполне стабильна. В сравнении с началом года потенциальный спрос упал всего на 1%, но интерес к покупке просел заметнее — на 28%.