Директор «Емеляновской слободы» получил срок за обман дольщиков и инвесторов
Действия топ-менеджера нанесли ущерб клиентам и партнерам компании в сотни миллионов рублей. Сама же она обанкротилась почти два года назад и перешла под конкурсное производство.
Железнодорожный районный суд Красноярска вынес решение по уголовному делу против директора строительной компании «Емельяновская слобода». Его признали виновным по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), сообщает прокуратура Красноярского края.
В ходе расследования этого дела выяснилось, что руководитель застройщика осуществлял необоснованные сделки, из-за чего было приостановлено строительство одноименного коттеджного поселка в Емельяновском районе и жилого дома в Красноярске (скорее всего речь об улице 1-я Хабаровская, 7).
В результате организация признана банкротом, а значительному количеству граждан и организаций причинен материальный ущерб на сумму около 300 млн рублей», — говорят в ведомстве.
Как пояснили в краевой полиции, потерпевшими признаны 84 физических и юридических лица.
Следствие сумело доказать в суде вину теперь уже бывшего топ-менеджера. Он получил четыре года колонии общего режима и двухлетний запрет занимать руководящие должности в коммерческих организациях.
Ни в полиции, ни в прокуратуре фамилию подсудимого не называют. Однако известно, что в период строительства означенных объектов, компанию возглавлял Сергей Гельцер. Вместе с ним учредителями «Емельяновской слободы», по данным сервиса rusprofile.ru, являются Роман Мартумян и Михаил Баранов (по 33% у каждого). Также за Гельцером числится еще около десятка компаний (как и за его коллегами по «Слободе»).