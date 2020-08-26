Директор «Емеляновской слободы» получил срок за обман дольщиков и инвесторов

Железнодорожный районный суд Красноярска вынес решение по уголовному делу против директора строительной компании «Емельяновская слобода». Его признали виновным по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), сообщает прокуратура Красноярского края.

В ходе расследования этого дела выяснилось, что руководитель застройщика осуществлял необоснованные сделки, из-за чего было приостановлено строительство одноименного коттеджного поселка в Емельяновском районе и жилого дома в Красноярске (скорее всего речь об улице 1-я Хабаровская, 7).

В результате организация признана банкротом, а значительному количеству граждан и организаций причинен материальный ущерб на сумму около 300 млн рублей», — говорят в ведомстве.

Как пояснили в краевой полиции, потерпевшими признаны 84 физических и юридических лица.

Следствие сумело доказать в суде вину теперь уже бывшего топ-менеджера. Он получил четыре года колонии общего режима и двухлетний запрет занимать руководящие должности в коммерческих организациях.