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Первый отреставрированный дом «Истроического квартала» почти готов

Первый отреставрированный дом «Истроического квартала» почти готов
Иллюстрация: "Исторический квартал"

В Красноярске продолжают реставрировать дома на улице Горького - в Историческом квартале. В части из них фасады уже отремонтированы и начались отделочные работы.

#НОВОСТИ
Наиболее готов сейчас дом на Горького, 11. Там уже установлены деревянные оконные колоды, удалось полностью сохранить несколько оригинальных наличников, которые, несмотря на солидный возраст (около 100 лет), продолжат служить и дальше. Также восстановлен деревянный резной карниз, выведены водостоки, сейчас идет работа над обустройством балкона.
 
Самая тяжелая работа, которую сейчас проводят реставраторы — это тонировка фасадов. Много исторических элементов и бревен удалось сохранить, но некоторые утраченные образцы, просто не выдержали испытание временем и были заменены на подобные.
Теперь задача выкрасить дом так, чтобы все бревна имели один цвет. Каждому из них нужен особый оттенок, чтобы получить единый тон. Покраску проводят десятки раз — это ювелирная работа, но результат стоит того», — говорят в «Историческом квартале».
Ведутся работы и на других домах. Так, на Горького, 17 монтируется крыша, на Горького, 15 кровля уже готова и установлены дымники, а на Горького, 11а отреставрирована кладка.
 
Забор, который окружает стройплощадку, реставраторы планируют убрать к концу этого года — тогда красноярцы смогут увидеть уже отреставрированные фасады домов.
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