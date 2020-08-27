Первый отреставрированный дом «Истроического квартала» почти готов

Наиболее готов сейчас дом на Горького, 11. Там уже установлены деревянные оконные колоды, удалось полностью сохранить несколько оригинальных наличников, которые, несмотря на солидный возраст (около 100 лет), продолжат служить и дальше. Также восстановлен деревянный резной карниз, выведены водостоки, сейчас идет работа над обустройством балкона.

Самая тяжелая работа, которую сейчас проводят реставраторы — это тонировка фасадов. Много исторических элементов и бревен удалось сохранить, но некоторые утраченные образцы, просто не выдержали испытание временем и были заменены на подобные.

Теперь задача выкрасить дом так, чтобы все бревна имели один цвет. Каждому из них нужен особый оттенок, чтобы получить единый тон. Покраску проводят десятки раз — это ювелирная работа, но результат стоит того», — говорят в «Историческом квартале».

Ведутся работы и на других домах. Так, на Горького, 17 монтируется крыша, на Горького, 15 кровля уже готова и установлены дымники, а на Горького, 11а отреставрирована кладка.

Забор, который окружает стройплощадку, реставраторы планируют убрать к концу этого года — тогда красноярцы смогут увидеть уже отреставрированные фасады домов.