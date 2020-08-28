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Красноярские ученые-селекционеры получили 50 миллионов рублей на новые сорта

Красноярские ученые-селекционеры получили 50 миллионов рублей на новые сорта
Автор фото: Alexas_Fotos. Иллюстрация: pixabay.com

Опытно-производственные хозяйства Красноярского научного центра СО РАН прошли конкурс Минсельхоза края. До 2019 года научные организации не получали средства на селекционную работу.

#НОВОСТИ

Гранты для сельскохозяйственных научных организаций – это новая мера господдержки, которую Минсельхоз края реализует с этого года. 50 миллионов рублей будут направлены в опытно-производственные хозяйства «Курагинское», «Михайловское» и «Минусинское», они, а также «Черногорское» на территории Хакасии вошли в состав ФИЦ КНЦ СО РАН 3 декабря 2019 года.

Это передовые площадки для внедрения научных достижений в трех областях АПК: в растениеводстве – внедрение новых сортов зерновых, кормовых, плодовых, ягодных культур с соблюдением разработанных агротехнологических регламентов производства; в животноводстве – племенное животноводство, молочное и мясное производство; в переработке – производство переработанной плодовой-овощной, молочной, масличной и др. продукции с перспективой масштабного производства сельхоз товаропроизводителями Красноярского края и в целом на территории Ангаро-Енисейского макрорегиона», - поясняет Алексей Липшин, кандидат сельскохозяйственных наук, директор Красноярского научно-исследовательского института сельского хозяйства ФИЦ КНЦ СО РАН.

Ученые занимаются не только селекцией, но и разрабатывают технологии для возделывания новых сортов с учетом районирования.

Как отмечает министр сельского хозяйства Леонид Шорохов, отобранные и проверенные виды зерновых культур, картофеля и плодово-ягодных растений помогают краевым аграриям повышать качество и урожайность. В регионе уже есть хозяйства, которые благодаря применению прогрессивных научных методик и технологий добиваются урожайности зерновых до 100 центнеров с гектара и выше, суточных удоев на корову – до 69 литров.

Наша особенность в реализации полного цикла исследований – от получения нового сорта до выработки стратегий по его выращиванию. Он включает отработку агро-биотехнологий, к примеру, ученые подбирают в эксперименте наилучшие удобрения, определяют оптимальные сроки посева. В таких исследованиях участвуют практически все академические институты, входящие в состав КНЦ СО РАН. При этом мы работаем не только на край, но и на весь сибирский макрорегион. Полученное финансирование – показатель того, что нас прировняли к сельхозпроизводителям и дали возможность участвовать в такой деятельности», - говорит Василий Шабанов, академик РАН, научный руководитель ФИЦ КНЦ СО РАН.

В пресс-службе КНЦ сообщили, что «Курагинское» и «Михайловское» намерены увеличить площади и объёмы производства элитных семян сельхозкультур, сохранить поголовье сельхозживотных и увеличить молочную продуктивность коров. В планах «Минусинского» – сохранить площади закладки многолетних насаждений, а также увеличить производство и сбыт саженцев многолетних растений и плодоовощной продукции.

Программа рассчитана на три года. Ее общее финансирование из бюджета края и средств научного центра составит 215 млн рублей.

справка

 
В Красноярском НИИСХ ведется селекция и в последние годы созданы сорта: пшеницы мягкой яровой КУРАГИНСКАЯ 2, КРАСНОЯРСКАЯ 12, УЯРОЧКА, КАНСКАЯ; ячменя ярового ТАКМАК, ЕМЕЛЯ, УВАТСКИЙ, КРАСНОЯРСКИЙ 91; ржи озимой КРАСНОЯРСКАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ; гороха посевного БУСЛАЙ; яблони АЛАЯ ЗАРЯ; жимолости ПОДАРОК САЯН, МИНУСИНСКАЯ ЮБИЛЕЙНАЯ, СИБИРИНКА; смородины красной КРАСНАЯ ГРОЗДЬ; смородины черной СВЕТЛАНКА, ТАЙНА, САЯНСКИЙ СУВЕНИР, ПАМЯТИ КУМИНОВОЙ; облепихи ВАЛЕНТИНКА, ОГНИ ЕНИСЕЯ; вишня войлочная ЗОРЕНЬКА МИНУСИНСКАЯ.
 

 

 

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