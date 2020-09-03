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Мосту на глубоком обходе Красноярска повысили безопасность

Мосту на глубоком обходе Красноярска повысили безопасность
Иллюстрация: ФКУ Упрдор «Енисей»

На «Путинском» мосту завершили монтаж технических средств обеспечения безопасности, теперь этот участок автодороги Р-255 «Сибирь» находится под постоянным наблюдением.

#НОВОСТИ

Работы проводились по заказу ФКУ Упрдор «Енисей». Под мостовым переходом и над ним установили 44 камеры видеонаблюдения высокого разрешения, позволяющие контролировать движение и транспорта, и пешеходов. Видео транслируется в специально построенный пункт управления. По периметру объекта установили прожекторы, а также сигнализацию в зоне обеспечения транспортной безопасности.

Наша задача — обеспечить устойчивое и безопасное функционирование транспортного комплекса, защитить интересы личности, общества и государства от актов незаконного вмешательства. Благодаря устройству вышеуказанных инженерно-технических средств данная задача была успешно решена», — отметил начальник ФКУ Упрдор «Енисей» Андрей Андреев.

Напомним, мост на глубоком обходе Красноярска — совместный проект правительства Красноярского края и федеральных властей. Он является частью транспортного обхода столицы региона общей протяженностью 32 км. Название «Путинский» мост получил в результате включения его в Указ президента №412 от 12 апреля 2005 года о формировании федерального бюджета с учетом финансирования строительства объекта.

 

Автор: Наталья Кобец
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