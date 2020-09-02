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Сельхозкооперативы Красноярского края могут получить грант до 70 млн рублей

Сельхозкооперативы Красноярского края могут получить грант до 70 млн рублей
Иллюстрация: pixnio.com

В министерстве сельского хозяйства региона принимают документы от сельскохозяйственных потребкооперативов на предоставление грантов. Средства можно направить на развитие материально-технической базы.

#НОВОСТИ
Участниками грантового конкурса могут стать сельхозкооперативы, ведущие заготовку, хранение, переработку, убой, подготовку к реализации сельхозпродукции и дикорастущих пищевых ресурсов, а также продуктов переработки дикоросов. 
 
Также еще есть ряд условий — сельхозкооперативы должны отработать не менее 1 года, число ее пайщиков может быть минимум 10 сельскохозяйственных товаропроизводителей края, а выручка кооператива должна быть не менее 70%. Также кооператив должен быть готов к софинансированию 40% от необходимой суммы для реализации проекта.
 
Денежные средства можно потратить на строительство, ремонт, реконструкцию или приобретение производственного объекта. Грант также можно направить на покупку и монтаж специализированного оборудования, обновление техники для транспортировки сельхозпродукции и продуктов ее переработки. 
 
Документы от кооперативов принимают до 24 сентября. Максимальная сумма гранта — 70 млн рублей. Эти денежные средства должны быть потрачены на реализацию проекта в течение двух лет.
 
Также кооперативы могут претендовать на другие виды госпомощи. Из краевого бюджета им возмещают часть затрат на покупку молока, мяса свиней и крупного рогатого скота у владельцев личных подсобных хозяйств. Сельхозкооперативы также могут получить господдержку на компенсацию части затрат, понесенных в этом финансовом году.
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