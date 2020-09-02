Сельхозкооперативы Красноярского края могут получить грант до 70 млн рублей

Участниками грантового конкурса могут стать сельхозкооперативы, ведущие заготовку, хранение, переработку, убой, подготовку к реализации сельхозпродукции и дикорастущих пищевых ресурсов, а также продуктов переработки дикоросов.

Также еще есть ряд условий — сельхозкооперативы должны отработать не менее 1 года, число ее пайщиков может быть минимум 10 сельскохозяйственных товаропроизводителей края, а выручка кооператива должна быть не менее 70%. Также кооператив должен быть готов к софинансированию 40% от необходимой суммы для реализации проекта.

Денежные средства можно потратить на строительство, ремонт, реконструкцию или приобретение производственного объекта. Грант также можно направить на покупку и монтаж специализированного оборудования, обновление техники для транспортировки сельхозпродукции и продуктов ее переработки.

Документы от кооперативов принимают до 24 сентября. Максимальная сумма гранта — 70 млн рублей. Эти денежные средства должны быть потрачены на реализацию проекта в течение двух лет.

Также кооперативы могут претендовать на другие виды госпомощи. Из краевого бюджета им возмещают часть затрат на покупку молока, мяса свиней и крупного рогатого скота у владельцев личных подсобных хозяйств. Сельхозкооперативы также могут получить господдержку на компенсацию части затрат, понесенных в этом финансовом году.