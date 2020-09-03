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Три проекта благоустройства из Красноярского края получат гранты Минстроя РФ

Три проекта благоустройства из Красноярского края получат гранты Минстроя РФ
Иллюстрация: domostroyrf.ru

Комиссия IV Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды подвела его итоги и решила увеличить призовой фонд в два раза: с пяти до десяти миллиардов рублей.

#НОВОСТИ

Таким образом, в 2021-2022 гг. будут реализованы сразу 160 проектов, заявил на заседании правительства премьер-министр России Михаил Мишустин.

Всего на конкурс, включенный в нацпроект «Жилье и городская среда», поступила 301 заявка из 76 регионов. Оценка проектов включает пять ключевых равнозначных критерия: жюри оценивают качество планировочных и архитектурных решений, обоснованность выбора территории и синхронизацию проекта благоустройства с другими программами и проектами в муниципалитете, сохранение историко-градостроительной природной среды и прогнозируемый социально-экономический эффект от реализации. Последний, пятый показатель — степень и разнообразие форм участия граждан.

Члены комиссии отметили, что за время проведения конкурса качество проектов значительно выросло. Кроме того, гораздо больше инициативы в их разработке стали проявлять жители.

По условиям конкурса участники должны представить проект, соответствующий сразу нескольким требованиям, — в их числе просчитанная экономическая эффективность, привязка к другим программам развития. Но, пожалуй, важнейшее условие — одобрение и поддержка проекта самими жителями. Именно они — главный заказчик изменений, они ждут комфорта, среды, в которой приятно находиться. И граждане болеют за свои города всей душой — даже во время самоизоляции жители устраивали онлайн-флешмобы в поддержку проектов, детали общие видео, активно вносили предложения и участвовали в слушаниях», — рассказал заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Максим Егоров.

В число 160 получателей федеральной субсидии вошли три проекта из Красноярского края.

Три проекта благоустройства из Красноярского края получат гранты Минстроя РФ 1

В категории «Малые города численностью от 50 до 100 тысяч человек» победил «Канск купеческий: проект благоустройства площади имени Н.И. Коростелева».

Три проекта благоустройства из Красноярского края получат гранты Минстроя РФ 2

В категории «Малые города численностью до 20 тысяч человек» жюри отобрало проект благоустройства городского бульвара в Кодинске и благоустройство улицы Ленина в Бородино.

Три проекта благоустройства из Красноярского края получат гранты Минстроя РФ 3

Призовой фонд следующего конкурса также составит десять миллиардов рублей. В пресс-службе Минстроя РФ сообщили, что сейчас полностью завершены 84 проекта из числа победителей конкурсов 2018 и 2019 годов.

 

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