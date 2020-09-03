Половина соискателей Красноярского края рассказали о несоответствии реальной зарплаты

Красноярский край оказался в числе регионов Сибири с максимальной долей соискателей, столкнувшихся с обманом при поиске работы. Возглавил сибирский антирейтинг Алтайский край (78% соискателей рассказали, что сталкивались с обманом со стороны работодателей – это самый высокий показатель не только в СФО, но и по стране). На втором месте – Омская область (70%), на третьем - Новосибирская область (68%)», – рассказала Асель Сейлова, руководитель пресс-службы HeadHunter Сибирь.

Чаще всего в вакансиях не соответствовали размер заработной платы (реальная меньше заявленной) и требуемый функционал. О таких нарушениях сообщили 52% опрошенных (в обоих случаях). 47% респондентов заявили о попытке вовлечь их в финансовые пирамиды под предлогом предоставления работы. Также были отмечены не соответствующие заявленным в вакансии условия труда (34%), график работы (33%), неофициальное трудоустройство при обещанном официальном (28%) и отсутствие карьерного роста вопреки описанию вакансии (24%).

Любопытно, что чаще всего такие ситуации отмечены при поиске работы в сферах «Госслужба, НКО» и «Автобизнес» (по 78%), «Административный персонал» (75%), «Транспорт, логистика» и «Продажи» (по 73%). Меньше всего - в профессиональных областях «Бухгалтерия» и «Искусство, масс-медиа» (по 63%), «Добыча сырья» (59%), «Информационные технологии» (56%).