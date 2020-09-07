В Красноярске открыли новое здание Сибирской электронной таможни
Сибирская электронная таможня была создана год назад. Решение о размещении ведомства в Красноярске принимал президент России Владимир Путин.
Новое здание таможни расположилось на пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 150а. Здесь создан высокоскоростной центр оперативного мониторинга и анализа, оборудован учебный зал для повышения квалификации сотрудников, вся справочная информация переведена в электронный вид и отражается на специальных панелях.
Напомним, Сибирская электронная таможня была открыта в 2019 году, тогда же в ее структуре начал работать Сибирский таможенный пост. В конце 2018 года решение о размещении ведомства в Красноярске принял президент РФ Владимир Путин. За год было выпущено более 70 тыс. деклараций. В федеральный бюджет таможней было перечислено более 30 млрд рублей.
С 2021 года Сибирская электронная таможня станет единственным таможенным органом в CФО, уполномоченным осуществлять таможенное декларирование товаров в электронной форме.
Сейчас перед таможней стоят еще более интересные и амбициозные задачи. В ближайшее десятилетие мы должны перейти от электронной таможни к таможне интеллектуальной, максимально автоматизировать процесс декларирования», – сообщил руководитель Федеральной таможенной службы Владимир Булавин.