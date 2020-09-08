Только 7% предпринимателей в Красноярске изменили бизнес-модель после карантина

В исследовании приняли участие около 1000 владельцев бизнеса. Выяснилось, что на изменения пошли лишь небольшая часть респондентов, причем эта доля в Красноярске вдвое ниже, чем в среднем по России (7% против 14%).

Подавляющее большинство (93%) предпринимателей в Красноярске не меняли бизнес-модели своих проектов в 2020 году, несмотря на изменение внешних условий. Те же, кто пошел на изменения, заявили, что сместили фокус развития своих компаний на стабильность и уравновесили скорость роста клиентской базы и денежных потоков ради достижения целевых показателей прибыльности.

Чаще всего бизнес-модели меняли предприниматели в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Казани. Реже всего трансформировались проекты в Красноярске, Самаре и Уфе. Каждая пятая компания работает в сфере розничной торговли, еще 16% - оптовой, около 13% предоставляют транспортные услуги, 7% задействовано в сфере развлечений, ИТ, образования, красоты и здоровья.

Красноярским предпринимателям пришлось менять и систему закупок — поставщики переходили на 100%-ю предоплату. В связи с этим каждая четвертая фирма перераспределила свои закупки между несколькими поставщиками, а 10% смогли договориться текущими партнерами о снижении стоимости закупки.

В целом по стране 72% предпринимателей заявили, что не стали ничего менять, 14% сместили фокус на стабильность компании, по 8% набрали варианты ответа: «диверсифицировали бизнес ради прибыльности» и «сместили фокус на рост клиентской базы и больший денежный поток в ущерб прибыльности».

Многие предприниматели в Красноярске смогли воспользоваться программами поддержки для малого бизнеса — федеральными или региональными. Это сделали 40% опрошенных. Той же доле респондентов не удалось этого сделать по разным причинам — чаще всего компании не подходили по параметрам или работали в отрасли, не включенной в перечень пострадавших. Остальные просто не обращались за помощью.

Самыми популярными продуктами у малого и микро бизнеса в Красноярске стали кредитные каникулы или реструктуризация займов, а также региональные программы поддержки бизнеса — субсидированные кредиты, а также кредиты на возобновление деятельности.