«Арктическому» туркластеру подобрали новый маршрут

Научно-исследовательская поездка проходила с 18 по 26 августа. В состав экспедиции вошли представители Агентства развития Норильска и Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, научные сотрудники музея Норильска и ФГБУ «Заповедники Таймыра», историки, эксперты WWF, туроператоры RussiaDiscovery и Panarctic Star.

Они исследовали бухту Марии Прончищевой, которая находится в море Лаптевых, примерно в 75 километрах к северу от входа в Хатангский залив. Она названа в честь супруги Василия Прончищева – исследователя Арктики, которая также была членом его экспедиций и считается первой женщиной-полярницей.

Экспедиция стартовала в Хатанге. Маршрут проходил по прибрежной зоне Хатангского залива, через поселки Новорыбная и Сындасско. Затем на мыс Костистый, остров Преображения, к бухте Прончищевой, в поселок Попигай, озерам Кунгасалах и Таймыр, устью реки Бекада-Нгуома.

Цель поездки – изучить в том числе и туристический потенциал маршрута. Сейчас побережье Хатангского залива – территория стихийного туризма, невозможно отследить количество гостей и оценить степень антропогенного воздействия «диких» группа на хрупкую природу Арктики.

В последние годы интерес к непопулярным маршрутам в удаленных, особенно арктических территориях, только растет. Нам важно сохранить природное богатство Арктики и сделать туризм частью экономической отрасли. Мы увидели потенциальные «якори» для гостей. К примеру, озеро Таймыр или пестрые скалы Попигая. Поселок уже сейчас готов к встрече туристов. Туроператоры тоже отметили это направление как перспективное», - рассказывает Анастасия Король, руководитель направления «Развитие туризма» АРН.

Кроме того, участники экспедиции изучили флору и фауну территории, сверили координаты лежбищ моржей и миграции овцебыков. Это нужно для того, чтобы организовать зрелищные, но безопасные для диких животных туристические маршруты. Благодаря поездке удалось пополнить также фонды Музея Норильска предметами быта долган и эвенков, а также описанием их особенного уклада жизни.

Еще одна большая задача – поиск следов Великой Северной экспедиции. В 1740 году дубель-шлюпка «Якутск» под командованием Харитона Лаптева вошла в Хатангский залив. До этого таким маршрутом в 1736 году двигался отряд Василия Прончищева. Достигнув мыса, Прончищев был вынужден лечь на обратный курс. В августе полярный исследователь умер, а в сентябре «Якутск» вошёл в устье реки Оленёк, где через несколько дней скончалась и жена Прончищева. В 1740 году на входе в бухту дубль-шлюпка Лаптева застряла во льдах, 47 членов экипажа вынуждены была выйти на берег и ждать, когда замерзнут реки, чтобы добраться до зимовья у реки Блудная. О том, что Великая Северная экспедиция была в этих местах, напоминает обнаруженное в поселке Новорыбная зимовье Харитона Лаптева. Но наверняка есть и другие свидетельства.

Кроме того, члены экспедиции готовят запрос в Русское географическое общество о переименовании бухты Марии Прончищевой в бухту Татьяны Прончищевой (настоящее имя жены полярного исследователя Василия Прончищева). Топонимическая ошибка случилась несколько столетий назад при расшифровке карт.

Уже сейчас понятно, что Хатангское направление - маршрут, который в перспективе может соревноваться в популярности с плато Путорана.