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«КрасАвиа» займется повышением производительности труда

«КрасАвиа» займется повышением производительности труда
Иллюстрация: КрасАвиа

Авиакомпания стала участником национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». На предприятии будут внедрены инструменты бережливого производства.

#НОВОСТИ

Сейчас в компании идет обучение руководителей и диагностика состояния производства. В первую очередь повышением производительности труда займутся на участке технического обслуживания воздушных судов Красноярск. Дальше этот опыт распространят и на другие подразделения авиакомпании (как производственных, так и офисных), включая обособленные подразделения в Туре, Байките, Ванаваре и Хатанге. Авиакомпания рассчитывает, что в результате участия в нацпроекте производительность труда на предприятии повысится не менее чем на 5% по итогам первого года участия, а в перспективе - до 30% по итогам третьего года.

Предприятия транспортной отрасли - одни из самых активных участников нацпроекта. При этом среди участников есть предприятия всех форм собственности. Мы делимся результатами и предлагаем использовать полученный опыт всем предприятиям отрасли. В данном случае, надеемся, что запуск проекта в «КрасАвиа» поможет получить готовый кейс по повышению производительности для авиакомпаний, который может применяться в других регионах», - отметил министр экономики и регионального развития Красноярского края Егор Васильев

АО «КрасАвиа» - занимается региональными пассажирскими и грузовыми авиаперевозкиами, а также авиаработами. В парке насчитывается более 50 воздушных судов. Основное направление деятельности это региональные социально-значимые рейсы на самолетах и вертолетах в районах Крайнего Севера Красноярского края.

Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» стартовал в Красноярском крае в 2019 году. Для участия в проекте уже прошли отбор 38 предприятий  из базовых несырьевых отраслей экономики - обрабатывающее производство, транспортные предприятия, сельское хозяйство и строительство, 33 из них приступили к реализации. 

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