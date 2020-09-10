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КрасЖД начала реконструкцию грузового терминала станции Ачинск-1

КрасЖД начала реконструкцию грузового терминала станции Ачинск-1
Иллюстрация: kras.rzd.ru

В рамках работ здесь построят новый путь, который снимет проблему пропуска и обслуживания длинносоставных с тяжеловесных поездов, а также разгрузит другие станции.

#НОВОСТИ
На станции Ачинск-1 начали реконструкцию приемоотправочного парка станции Ачинск-I, предназначенного для работы с длинносоставными и тяжеловесными грузовыми поездами, сообщает пресс-служба Красноярской железной дороги.
 
В рамках работ предусмотрены укладка приемоотправочного пути с выходом на Транссиб, монтаж новых стрелочных переводов и реконструкция участков пути станции, устройств электроснабжения, сигнализации, централизации, блокировки и связи.
 
Результатом станет первый на КрасЖД станционный приемоотправочный путь длиной 2 100 метров км 100 м.
 
Как пояснили в компании, реконструкция приемоотправочного парка необходима в связи с активным развитием технологии вождения длинносоставных и соединенных поездов, включающих в себя до 140 вагонов
Строительство специализированного пути на станции Ачинск-I высвободит мощности станций транссибирского участка Мариинск — Красноярск-Восточный, увеличит эффективность пропуска транзитного поездопотока, создаст условия для обгона динносоставных поездов поездами других категорий», — говорят в КрасЖД.
Общая стоимость реконструкции оценивается в примерно 800 млн рублей. Завершить ее планируют в IV квартале 2020 года.
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