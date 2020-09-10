Служба занятости оценила кадровый голод красноярского общепита

Потребность предприятий общественного питания Красноярского края в кадрах составляет более 1 400 человек. Такую оценку дали в региональном Агентстве труда и занятости населения.

Наиболее востребованы повара, изготовители пищевых полуфабрикатов, бармены, официанты, буфетчики и другие специалисты. Чаще всего подобный персонал ищут в Красноярске, Железногорске, Ачинске, Канске и Норильске.

О том, что сфера общепита сейчас испытывает кадровый голод, DK.RU, сразу после снятия карантинных ограничений, рассказали сразу несколько рестораторов. Также они отмечали, что не могут оперативно закрыть эту потребность — люди стали настороженно относиться к отрасли.