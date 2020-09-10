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Служба занятости оценила кадровый голод красноярского общепита

Служба занятости оценила кадровый голод красноярского общепита
Иллюстрация: pixabay.com

За время вызванного пандемией простоя сфера общепита в Красноярском крае изрядно потеряла в кадрах, а работодатели из нее — в привлекательности для будущих сотрудников.

#НОВОСТИ
Потребность предприятий общественного питания Красноярского края в кадрах составляет более 1 400 человек. Такую оценку дали в региональном Агентстве труда и занятости населения.
 
Наиболее востребованы повара, изготовители пищевых полуфабрикатов, бармены, официанты, буфетчики и другие специалисты. Чаще всего подобный персонал ищут в Красноярске, Железногорске, Ачинске, Канске и Норильске.
 
О том, что сфера общепита сейчас испытывает кадровый голод, DK.RU, сразу после снятия карантинных ограничений, рассказали сразу несколько рестораторов. Также они отмечали, что не могут оперативно закрыть эту потребность — люди стали настороженно относиться к отрасли.
 
Ознакомиться с краевым банком вакансий можно на интерактивном портале агентства труда и занятости населения, на портале «Работа в России», в ближайшем центре занятости.
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