Большая часть произведенного в Красноярском крае синтетического каучука уходит на экспорт

Об этом сообщил генеральный директор завода Вячеслав Золототрубов. При этом компания работает и с местными компаниями. К примеру, Для Красноярского машиностроительного завода выпускаются емкости для хранения латекса, для ряда региональных предприятий – упаковочная тара.

Предприятие всегда было открыто к местным поставщикам продукции и услуг. И эта работа по расширению кооперационных связей заводом продолжается», — прокомментировал министр промышленности, энергетики и ЖКХ края Евгений Афанасьев во время посещения завода.

Сегодня на предприятии работает 350 человек. По итогам прошлого года завод синтетического каучука выпустил 44,7 тысячи тонн бутадиен-нитрильных каучуков. Сейчас на заводе разрабатывают технологию производства бутадиен-нитрильного латекса, который используется для производства медицинских и технических перчаток.