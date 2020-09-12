Большая часть произведенного в Красноярском крае синтетического каучука уходит на экспорт
Свыше 70% выпускаемого в Красноярске синтетического каучука экспортируется в 34 страны мира, в том числе в Китай, США, страны Юго-Восточной Азии и Евросоюза.
Об этом сообщил генеральный директор завода Вячеслав Золототрубов. При этом компания работает и с местными компаниями. К примеру, Для Красноярского машиностроительного завода выпускаются емкости для хранения латекса, для ряда региональных предприятий – упаковочная тара.
Предприятие всегда было открыто к местным поставщикам продукции и услуг. И эта работа по расширению кооперационных связей заводом продолжается», — прокомментировал министр промышленности, энергетики и ЖКХ края Евгений Афанасьев во время посещения завода.
Сегодня на предприятии работает 350 человек. По итогам прошлого года завод синтетического каучука выпустил 44,7 тысячи тонн бутадиен-нитрильных каучуков. Сейчас на заводе разрабатывают технологию производства бутадиен-нитрильного латекса, который используется для производства медицинских и технических перчаток.
Справка
«Красноярский завод синтетического каучука» (входит в компанию "Сибур") специализируется на производстве высококачественных бутадиен-нитрильных каучуков. В 2013 году на базе завода компания "Сибур" совместно с китайской компанией Sinopec Corp. организовали предприятие по производству бутадиен-нитрильного каучука — Sibur-Sinopec Rubber Holding Company Limited. Доля Sinopec в уставном капитале СП составляет 25% плюс одна акция, СИБУРа — 75% минус одна акция.