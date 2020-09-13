Бюджет Красноярского края скорректируют: расходы вырастут больше, чем доходы

Предполагается, что доходы краевого бюджета в 2020 году увеличатся на 10,9 млрд рублей и составят 263 млрд рублей, расходы возрастут на 17,9 млрд рублей и составят 289,6 млрд рублей. Дефицит ожидается — 26,6 млрд рублей.

Как рассказали в пресс-службе министерства финансов, поступления доходов в краевой бюджет снизилось на 9,9 млрд рублей, если сравнить первоначальные планы на этот год. Этому способствовало снижение стоимости нефти Urals и отдельных металлов, спад экономической активности и замедление инвестиционной деятельности из-за пандемии, дополнительные льготы для поддержки отдельных отраслей экономики, малого и среднего бизнеса.

На борьбу с пандемией из федерального бюджета выделено 10,2 млрд руб. Средства предусмотрены на стимулирующие выплаты медицинским работникам и работникам соцобслуживания, а также выплаты безработным, оснащение коечного фонда, ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет.

Также из федерального бюджета выделены средства на дорожную деятельность (2,1 млрд рублей), на горячее питание школьников начальной школы (0,6 млрд рублей), на предоставление субсидии на оплату коммунальных услуг для населения (0,6 млрд рублей), на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений (0,6 млрд рублей). Также федерация предоставила нецелевую финансовую помощь в сумме 5,5 млрд рублей. Эти средства должны частично компенсировать выпадающие доходы регионального бюджета из-за пандемии.

В краевом бюджете в осенней корректировке предусмотрели средства на стимулирующие выплаты медработникам, работающими с больными коронавирусной инфекцией (около 2 млрд рублей), на ежемесячные выплаты на детей (1,3 млрд рублей), на увеличение размера матпомощи людям, оказавшимся в трудной ситуации. Еще 2 млрд рублей пойдут на поддержку территорий. Так, 1 млрд рублей выделят Красноярску для повышения финансовой устойчивости. Также предусмотрено увеличение финансирование на льготное лекарство (500 млн рублей), санавиацию (200 млн рублей), социальную поддержку населения (300 млн рублей), защиту прав обманутых дольщиков (340 млн рублей).