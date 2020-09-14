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Центробанк напомнил о возможности вернуть деньги за страховку кредита

Центробанк напомнил о возможности вернуть деньги за страховку кредита
Автор фото: Gerd Altmann. Иллюстрация: pixabay.com

С 1 сентября вступила в силу норма, позволяющая заемщику вернуть часть стоимость страховки по кредиту при его досрочном погашении пропорционально оставшемуся до конца страхового периода времени.

#НОВОСТИ

В Красноярском отделении ЦБ РФ уточнили: это касается договоров страхования, заключенных после 1 сентября, и распространяется только на договоры личного страхования. К договорам имущественного страхования, например, когда при оформлении автокредита страхуется автомобиль, или квартира, которая является предметом залога при ипотечном кредитовании, это не относится.

Отмечу, что такой подход будет действовать в отношении не только индивидуальных, но и коллективных договоров страхования, когда банк, выдавая кредит, оформляет заемщику страховку, присоединяя его к коллективному договору, который банк заключает со страховой компанией», - подчеркивает управляющий красноярским отделением ЦБ РФ Сергей Журавлев.

Еще одним важным изменением в законодательство стала возможность отказаться от договора коллективного страхования. Раньше гражданин не мог расторгнуть такой договор, поскольку не являлся одной из его сторон. Теперь для таких страховок будет действовать «период охлаждения» – такой же, как в случае с индивидуальными договорами страхования. В течение 14 календарных дней заемщик сможет отказаться от договора, написав заявление об исключении его из числа застрахованных лиц. Кредитор будет обязан вернуть все уплаченные в счет подключения деньги в течение семи рабочих дней при отсутствии страхового случая.

Обращаю внимание, что банк имеет право увеличить размер процентной ставки по кредиту в случае отказа заемщика от договора страхования, ведь таким образом кредитор страхует свои риски», - отмечает Сергей Журавлев.

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