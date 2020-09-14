Какой будет премия «Человек года» в 2020 году

Конечно, он будет особенным. Пожалуй, самым долгожданным — первый крупный бизнес-офлайн. Но все-таки не таким многочисленным. Существующие ограничения диктуют квоту на количество гостей.

Тему премии и церемонии подсказала новая реальность — ну, куда от нее. «Человек года. LOST» — мы выжили, адаптировались, изменились, переосмыслили.

Количество номинаций остается в обычных значениях — 10 позиций, а экспертный пул даже увеличился до 160 участников.

По традиции среди номинаций появились две новые — «Остаться в живых: бизнес-подвиги времен пандемии» и «WOW—проект: бизнесы, которые нас удивили».

Для нас эти две новые номинации самые важные, поскольку в них отразился весь бизнес-эпос нашего времени. В номинации «Остаться в живых» мы будем рассматривать команды, которые выживали, несмотря на запрет работать, удерживали команды, запускали новые направления «с колес», не теряли боевой дух, в результате, не только остались в отрасли, но и нашли новые возможности. В «WOW-проект» войдут те, кто осмелился на масштабные инициативы, бомбанул чем-то действительно выдающимся. К счастью, в Красноярске достаточно тех, кто достоин выиграть и в первой, и во второй номинациях», — рассказывает Юлия Чанчикова, главный редактор издания «Деловой квартал» в Красноярске.

В премии вновь будет представлена номинация «Стартап года», которая вот уже второй раз проводится по инициативе серийного предпринимателя, инвестора, руководителя стартапа «Экономка» Андрея Шевелева. Какой будет номинация расскажем чуть позже.

Проведение церемонии планируется в середине декабря. Впервые премия будет транслироваться онлайн в соцсетях. Так что аудитория «ЧГ-2020» прирастет, несмотря на ограничения.