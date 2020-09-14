Лизинговые шаги: как восстановить бизнес после пандемии

Согласно данным ежегодного доклада бизнес-омбудсмена Бориса Титова, пандемия затронула порядка 4,17 млн малых, средних и крупных предприятий и ИП, или до 67 % от общего числа компаний.

В Красноярском крае по поручению губернатора Александра Усса был сформирован пакет мер поддержки населения и бизнеса. Меры для минимизации последствий снижения экономической активности в регионе потребовали выделения 8 млрд рублей. Сейчас, по результатам четвертого этапа мониторинга эффективности мер государственной поддержки, страна постепенно выходит из кризиса.

По словам директора филиала компании «Балтийский лизинг» в Красноярске Дениса Белана, восстановление финансовой устойчивости отдельных предприятий скажется и на стабилизации экономики региона в целом. В ситуации, когда выручка большинства компаний снизилась и нет возможностей обновить производственные мощности за счет собственных средств, лизинг остается эффективным финансовым инструментом для модернизации активов.

Эксперты аналитического агентства «Автостат» выяснили, что по итогам июля в лизинг было оформлено 19,8 тыс. единиц автотранспорта. Это на 30 % больше, чем в июне. К слову, июльский показатель соответствует рекордному мартовскому, тогда было реализовано такое же количество авто. Сегмент легковых автомобилей по-прежнему составляет порядка 60 % от всех сделок и на 43 % выше июньского результата. На 21 % больше, чем месяцем ранее, оформлено легких коммерческих авто, показатель по грузовикам вырос на 15 %, — говорит Белан.

Директор регионального подразделения также отметил, что предприниматели, которым необходимо приобрести специальные машины и грузовой транспорт, могут воспользоваться программами субсидирования Министерства промышленности и торговли РФ. ООО «Балтийский лизинг» заключает сделки в рамках этой профильной программы, которая также оказывает существенную поддержку отечественным производителям, с момента ее запуска.

Отмечу, «Балтийский лизинг» участвует в программе поддержки отечественного автопрома Минпромторга РФ уже несколько лет. В этом году в соответствии с условиями госпрограммы представителям МСП или АПК-предприятий доступна скидка на авансовый платеж — до 12,5 % на приобретение магистральных тягачей 2020 года выпуска. Максимальный размер скидки — 625 тыс. рублей. Также для клиентов предполагается скидка до 10 %, а для удаленных регионов — до 15 %, на спецтехнику российского производства, — рассказывает Белан.

Кроме того, по его словам, компания заключает сделки на условиях федеральной программы «Лизинговые проекты» Фонда развития промышленности (ФРП).

С помощью программы ФРП промышленникам предоставляются займы под 1 % годовых. Их целевое назначение — оплата авансовых платежей лизинговым компаниям на приобретение дорогостоящего оборудования. Сумма займа может покрывать 10–90 % аванса. Срок, на который предоставляются средства, может достигать пяти лет, однако он не должен превышать срок договора лизинга. Размер аванса, который планирует внести клиент, может варьироваться от 10 % до 49 %. К слову, с января 2020 года ФРП увеличил максимальный размер возможных лизинговых займов — до 500 млн рублей, — уточняет директор красноярского филиала.

Денис Белан отметил, что «Балтийский лизинг» также помогает клиентам с оформлением документов для участия в программах фонда, поскольку, как правило, заполнение этих бумаг — трудоемкий процесс, который требует много времени и знаний.

— Кроме госпрограмм поддержки мы готовы предложить как действующим, так и новым клиентам более 40 специальных программ, разработанных для абсолютно разных представителей бизнеса. За 30-летнюю историю работы на рынке «Балтийский лизинг» сформировал надежный пул партнеров. Являясь универсальной лизинговой компанией, мы можем на выгодных условиях профинансировать десятки сегментов имущества, в том числе легковые и грузовые автомобили, спецтехнику, оборудование для различных отраслей, — рассказывает Белан.

Он также отметил, что пандемия стала катализатором для еще более динамичного процесса цифровизации, которая и без того ранее начала набирать обороты, а также для развития онлайн-инструментов.

В «Балтийском лизинге» кратно увеличился объем подписанных договоров в системе юридически значимого электронного документооборота (ЮЗЭДО), при заключении которых нам не нужно было встречаться и контактировать лично, что особенно актуально в нынешних реалиях. И на сегодня уже больше половины клиентов компании перешли на электронный документооборот, — говорит директор филиала.

По его словам, в непростое время компании также удалось сохранить положительную динамику показателей. Так, по итогам января-июня 2020 года объем нового бизнеса (стоимость лизингового имущества без НДС) «Балтийского лизинга» превысил 26,7 млрд рублей, что на 8 % больше, чем в 2019 году. Всего за отчетный период компания заключила 9406 новых договоров финансового

и операционного лизинга.