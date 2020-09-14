«Норникель»: работы по ликвидации последствий аварии идут по плану

Как рассказал на пресс-конференции первый вице-президент — операционный директор «Норникеля» Сергей Дяченко, на спецплощадку, где проходила сепарация, перекачали более 25 тысяч кубических метров водо-топливной смеси, практически половину этого объема удалось отделить. Это не финальная цифра, точный объем топлива будет еще определяться с учетом поправочных коэффициентов, ведь при сепарации в топливо неизбежно попадает 1-2% воды, однако предварительные данные уже позволяют судить о результате.

Топ-менеджер компании обратил внимание на то, что собрано более 90% топлива, попавшего в водоем. И работы на этом не останавливаются. На берегу Амбарной продолжает работать группировка спасателей, которые поддерживают боновый режим: регулярно меняют сорбирующие боны, чтобы максимально собрать все, что высачивается у береговой линии. Работы будут продолжаться до наступления холодов, а затем боны выставят на реке весной. Это сделают еще до начала ледохода — во льду прорежут отверстия.

Следующий этап — работы по очистке загрязненного грунта. Сейчас он вывезен в крытые ангары на бетонном основании, специалисты подбирают наиболее эффективную технологию.

Рассказал Сергей Дяченко и о предварительных итогах работы Большой норильской экспедиции, объединившей экспертов из четырнадцати научных институтов Сибирского отделения Российской академии наук. Сейчас ученые исследуют образцы почвы, воды и растений, исследования планируется завершить к концу ноября — началу декабря. Экспедиция должна не только оценить воздействие на экосистему Таймыра в последние сто лет, но и выдать рекомендации по дальнейшей работе.

Сейчас ведется работа над картой загрязнения территории — ее готовит компания «Экотерра». Этот документ — часть проекта рекультивации территории, он, кстати, тоже согласовывается с научным сообществом — экспертами Института почвоведения и агрохимии Сибирского отделения РАН.

И после того как получим от них заключение и замечания, надеемся, что до 15 числа представим этот документ в межведомственную комиссию. Как вы помните, она была организована по распоряжению президента и приказу министра природных ресурсов. Параллельно этот документ будет отправлен на рецензию в правительство Красноярского края, чтобы получить всестороннее рассмотрение, замечания и рекомендации, которые позволят подготовиться к работам по рекультивации с наступлением тепла в будущем году», — отметил Сергей Дяченко.

Полностью завершен демонтаж аварийного топливного резервуара, при разборке емкости эксперты отобрали образцы металла и бетонного фундамента, чтобы в том числе проверить гипотезу о нарушении технологии при строительстве сорок лет назад.Сейчас проводится бурение свай, чтобы убедиться в их качестве и окончательно подтвердить или опровергнуть эту гипотезу.

Согласно проекту 1981 года, сваи должны были заглубляться в скалу не менее чем на 800 миллиметров. В настоящее время по двум скважинам удалось дойти до основания так называемой пяты. По характеру керна определили, что под пятой сваи оказался слой разрушенной породы, песка и глины.

По нашим оценкам, расстояние от пяты сваи до скального основания в пределах одного метра. Косвенно это указывает на то, что сваи, возможно, не были выполнены по проекту, не были заглублены в скалу. Когда 40 лет назад изыскатели выполняли свои работы, грунт в придонной части, близкой к скале, скорее всего, был сильно проморожен, поэтому сваи оставили незаглубленными, посчитали, что это будет устойчиво. Это и сыграло злую шутку», — предполагают в «Норникеле».

Прокомментировал Сергей Дяченко и новость о подаче Росприроднадзором иска о возмещении вреда, причиненного окружающей среде в результате разлива топлива на ТЭЦ-3. Топ-менеджер отметил, что у компании были достаточно конструктивные отношения с органами Росприроднадзора, — совместно договорились, что будут работать только на основании жестких, голых фактов. Он также подчеркнул, что «Норникель» никогда не отказывался от своих обязательств урегулировать все вопросы в досудебном порядке. Но это должно было строиться на основании проверенных фактов. Поэтому компания и настаивала на проведении оценочных работ только по завершении ликвидации последствий аварии. Росприроднадзор же поступил по-своему.

Цифра, которую опубликовал Росприроднадзор, была рассчитана с использованием первоначальной, косвенной оценки. Но эта площадь подлежит точному обмеру, плюс у нее разная толщина при разных течениях, поэтому мы просили дождаться, пока все топливо будет собрано и отсепарировано, чтобы получить точные данные», — пояснил Сергей Дяченко.

При оценке ущерба Росприроднадзор тогда оперировал цифрой порядка 19 тысяч тонн топлива, попавшего в реку. По факту же эта цифра сейчас составляет 12 тысяч тонн. Поэтому «Норникель» считает подачу иска преждевременной, цифры в нем — необоснованными и намерен предоставить свои факты и свои цифры.