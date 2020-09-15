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Фермеры Красноярского края получат грантов на 58 млн рублей

Фермеры Красноярского края получат грантов на 58 млн рублей
Иллюстрация: krasagro.ru

В Красноярском крае завершился конкурс грантов «Агростартап». В этом году 14 фермеров из шести районов края получили господдержку на создание и развитие бизнеса.

#НОВОСТИ
Общая сумма господдержки, выделенная в рамках этого конкурса, в 2020 году составила почти 58 млн рублей, сообщают в Минсельхозе Красноярского края. Это на 13 млн больше, чем в 2019-м.
 
Вырос в этом году и максимальный размер гранта. Так, до 5 млн рублей может теперь получить фермер, планирующий разводить крупный рогатый скот молочного или мясного направления продуктивности. До 6 млн рублей — на эти же цели, если часть средств гранта пойдет в неделимый фонд сельхозкооператива, пайщиком которого является глава крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ). По другим направлениям — растениеводство, овощеводство, птицеводство и другие — господдержка составляет до 4 млн рублей.
 
В этом году на конкурс поступило 79 заявок из 32 районов края — почти в три раза больше, чем годом ранее. Победителями признали 14 проектов, по которым теперь край возместит 90% затрат на реализацию. В каких направлениях будут реализовываться эти проекты, в Минсельхозе не уточнили.
 
Напомним, что программа «Агростартап» реализуется второй год. В 2019 году гранты на создание и развитие бизнеса на селе получили 16 фермеров края на общую сумму более 45 млн рублей. На деньги по этой программе можно купить участок из земель сельхозназначения, технику, инвентарь, оборудование для производства и переработки сельхозпродукции, рыбопосадочный материал, птицу и сельхозживотных, кроме свиней, посадочный материал для закладки многолетних насаждений. Также можно разработать проектно-сметную документацию, построить, отремонтировать или реконструировать помещения для производства, хранения и переработки сельхозпродукции.
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