Что читать? 9 главных книг сентября с Марией Райдер

Книжный сомелье Мария Райдер рассказывает о новинках издательства «МИФ» («Манн, Иванов и Фербер»).

Аннемари Бон и Венди Пандерс

Фейк: все, что надо знать о пропаганде, фальшивых новостях и теориях заговора

Книга, которая не даст утонуть в море информации и научит отделять правду от вымысла. Люди верят огромному количеству чепухи. Внутри нас до сих пор живут заблуждения предков, и порой мы даже не осознаем, насколько это мешает нам жить. В мире процветает гомеопатия и лекарства с недоказанной эффективностью, суеверия портят настроение, шарлатаны наживаются на «гадании» и «заговаривании» фотографий, НЛО то и дело штурмуют планету... Как в потоке информации разобраться, что заслуживает доверия, а что нет? Как читать новости, если половина (а может, и больше) из них — фейк? Можно ли доверять научным исследованиям? Эта книга не даст правильные ответы на все спорные вопросы современности. Зато она поможет школьнику развить критическое мышление, научиться отделять правду от вымысла и самостоятельно искать достоверную информацию.

Книга и для подростков от 10 лет, которым интересно разбираться в окружающем мире, актуальной повестке и делать самостоятельные выводы, и для их родителей, которым важно, чтобы их ребенок развивал критическое мышление и не поддавался стереотипам.

Эмили Нагоски и Амелия Нагоски

Выгорание: новый подход к избавлению от стресса

К современным женщинам предъявляют немало требований: они должны быть милыми, удобными, спокойными и все успевать. И женщины покорно следуют по замкнутому кругу переживания бесконечных стрессов, жертвуя собственными интересами и здоровьем. Эмили Нагоски и ее сестра Амелия написали очень личную и вместе с тем понятную каждой женщине книгу. Которая не только открывает глаза, но и учит бороться за собственное «я». В ней вы найдете конкретные техники для разных аспектов выгорания и научитесь правильно проживать стрессовые ситуации, управлять эмоциями, давать отпор патриархальному укладу, сопротивляться навязанным стандартам красоты и отдыхать, не испытывая за это чувство вины. А еще сможете вспомнить или заново найти то самое, ради чего стоит жить и что будет поддерживать вас даже в самые трудные моменты.

Келли Макгонигал

Сила воли: Как развить и укрепить

Силе воли учат в Стэнфорде! Этот курс безумно популярен среди студентов — все хотят укрепить силу воли. Но до сих пор не было преподавателя, который взялся бы сделать научно-обоснованный курс на эту тему, перелопатить чужие исследования и провести свои. Все, чтобы доказать, что этот навык тренируем и научить всех желающих приемам его развития. Этим преподавателем стала психолог, доктор наук Келли Макгонигал — которая впоследствии написала книгу The Willpower Instinct, которую мы издали под названием «Сила воли». Именно она принесла идею курса по тренировке силы воли в кампус бизнес-школы № 1 в мире, разработала его и ведет по сей день, получая благодарность учеников и множество преподавательских наград. Если бы нас спросили, какую единственную книгу из портфеля нашего издательства мы посоветовали бы прочитать всем без исключения, — это была бы «Сила воли». Теперь книга доступна в формате покетбука. Новый формат — для самых важных и любимых книг. Мы сохранили качество: под мягкой обложкой — белая бумага, ляссе и уникальный дизайн. Ничто не помешает наслаждаться чтением без компромиссов.

Райан Холидей

Препятствие как путь

Почти две тысячи лет назад великий римский император Марк Аврелий написал: «И продвигает в деле самая помеха делу и ведет по пути трудность пути». Это была лаконичная формулировка одной из самых эффективных в истории формул преодоления любых негативных ситуаций. Ее основа: чтобы добиться желаемого, нужно перевернуть обстоятельства, сконцентрировать энергию на том, что вы в силах изменить, и не тратить ее на эмоциональные переживания и избыточный анализ всего происходящего. Всегда есть другой путь, чтобы достигнуть цели. Всегда можно ожидать неудач и проблем, но они никогда не будут постоянными. Поняв, с каким препятствием сталкиваешься, можно понять, как правильно действовать. Райан Холидей рассказывает, как некоторые из самых успешных людей в истории — от Джона Рокфеллера до Амелии Эрхарт, от Улисса Гранта до Стива Джобса — использовали это знание, чтобы справиться с трудными, а порой даже невозможными ситуациями. Он выделил самые важные аспекты этого знания и сформулировал принципы, которые помогают действовать менее импульсивно, более обдуманно, более дисциплинированно и уравновешенно в любой сфере жизни. Если вы разочарованы, деморализованы или не можете выбраться из накатанной колеи, эта книга поможет вам превратить проблемы в большие преимущества.

Коллектив авторов

Литературная мастерская: от интервью до рецензии, от лонгрида до подкаста

Учебник от знаменитой школы литературного мастерства Creative Writing School. Каждая глава — практическое введение в жанр, написанное признанным мастером. Здесь есть жанры традиционные — биография, рецензия, эссе — и современные — лонгриды, подкасты и каналы в мессенджерах. Что отличает хороший текст от плохого? Как искать и проверять факты? В чем главный капитал критика и почему писать разгромные рецензии сложно и бессмысленно? Как убедить героя дать вам интервью и какие вопросы ему задать? Как найти свой голос и выделиться на общем фоне? Как продвигать и монетизировать свою работу в российских реалиях? Это лишь малая часть вопросов, на которые даются ответы. Эта практическая книга адресована современному автору, работающему в условиях информационного шума. Вы получите концентрированные знания и опыт профессиональных писателей и журналистов. В каждой главе есть упражнения, которые помогут сделать первые шаги к успеху в выбранном направлении. Наконец, эту книгу просто интересно читать — так же интересно, как беседовать с эрудированным и остроумным человеком.

Дин Кит Саймонтон

Чек-лист гения: 9 парадоксов одаренности

Мария Кюри, Альберт Эйнштейн, Александр Флеминг, Генри Форд, Фридрих Ницше, Артур Конан Дойль, Теодор Драйзер, Джон Леннон, Густав Малер, Сергей Прокофьев... Эти люди вошли в историю. Их способности были уникальны. Их жизнь удивляла. Их называли не просто выдающимися — их называли гениями. Но что мы знаем о гениях? Ими рождаются или становятся? Что общего между Альбертом Эйнштейном, Винсентом Ван Гогом и Вирджинией Вулф? И можно ли помочь своему ребенку стать гениальным? Ответы на эти вопросы есть в книге заслуженного профессора психологии Дина Кита Саймонтона. Более четырех десятилетий он изучал эту тему, исследовал биографии известных личностей и сравнивал их IQ. И в итоге написал книгу, в которой ответил на самые волнующие вопросы о гениальности. Он объясняет, возможно ли воспитать своего гения, так ли важен уровень IQ, проводит различие между художественным и научным гением и приводит примеры жизни великих.

Тоби Мидоус

Как создать модный бренд: все нюансы от игроков fashion-индустрии

Книга адресована всем, кто мечтает создать свой бренд, ведь даже самому талантливому дизайнеру необходимо разбираться в бизнесе — от маркетинга и пиара до производства — и привлекать инвестиции. Автор Тоби Мидоус рассказывает, как вести дела своей компании по производству одежды, аксессуаров или обуви. Здесь есть советы, примеры и задания для изучения себя, своего рынка и продукта. Здесь представлена информация о продажах через интернет и работе в социальных сетях, этичной моде, множество примеров и иллюстраций. Автор не обошел вниманием и недавние события в других онлайн-сферах и их последствия для бизнеса: вопросы создания и раскрутки сайта, поиска финансирования через интернет, выхода на международный рынок и способы применения новых технологий. Вы здесь найдете и главы об экологичном и этичном производстве: советы, как следовать тенденции уже на начальных этапах, — и реальные истории успеха тех, кто придерживается этой философии бизнеса.

Рольф Добелли

Без новостей: как избавиться от информационного шума и мыслить ясно

Новая книга Рольфа Добелли, чьи работы переведены на 40 языков, — о том, как отказ от новостей делает нашу жизнь свободнее. Новости определяют сознание, и это делает нас уязвимыми. Заголовки притягивают взор. Чтение лишает силы воли и убивает время. Мы не выбираем новости. Они выбирают нас. Отказ от новостей улучшит моральное состояние и освободит время для важного. Вы больше не будете поддаваться всеобщим деструктивным веяниям и чужим установкам, вбросам, которые нужны кому-то, а не вам. В этой книге глава за главой рассматриваются доводы в пользу того, чтобы перестать даже смотреть в сторону новостей: новости не важны, хотя и старательно притворяются важными; новости усиливают когнитивные искажения; новости тормозят процесс мышления и убивают креативность; новости нарушают наш душевный покой. Это кажется невероятным, но автор нескольких бестселлеров Рольф Добелли (включая книгу «Искусство ясно мыслить» с тиражом в 2 миллиона экземпляров) сам прошел этот путь и уже 10 лет обходится без новостей. В своей книге он не только делится размышлениями, но и предлагает план «новостной» диеты.

Тони Шварц

Общение с трудными людьми

Научитесь общаться и взаимодействовать с трудными собеседниками, коллегами и клиентами. Суть общения со сложными людьми — это управление эмоциями — их и вашими собственными. Как сохранять спокойствие в напряженных ситуациях и не реагировать на неприятные комментарии? Как справляться с агрессией собеседников и коллег? Как управлять разговором и защитить себя? Эта книга объясняет науку, стоящую за нашими эмоциональными реакциями на трудных людей, и показывает, как выработать эмпатию и устойчивость, чтобы сделать отношения продуктивными. Как и большинство изданий HBR, книга отличается множеством доступных для воплощения в жизнь рекомендаций и кейсов, позволяющих понять тему.

Роджер Сайп и Робб Збиерски

Разум под контролем : неочевидные стратегии достижения целей

Новая книга от автора бестселлера «Развитие мозга» о том, как добираться до цели быстрее, при этом притормаживая и сбавляя обороты. Успех в жизни можно было бы определить одним словом — больше. Работай больше. Делай больше. Достигай большего. И как можно скорее. Люди крутятся как белки в колесе, а результатом становится стресс и опустошенность. А теперь представьте, что достичь всего этого можно и другим, гораздо лучшим способом... замедлив ход. Да-да, вы не ослышались — за-мед-лив, соскочив с беличьего колеса. Замедлить темп — это не роскошь, это необходимость. Измотанный бешеной скоростью мозг просто-напросто не может функционировать в полной мере. Не спеша вы достигнете гораздо большего, чем если будете мчаться, как ракета, — ведь ваше топливо быстро закончится. Двигаясь медленно, вы оставляете себе время обдумать новые идеи, найти неожиданные подходы к старым проблемам, наполнить свежим воздухом каждое начинание.

Информация предоставлена издательством «Миф» («Манн, Иванов и Фербер»).