«Норникель» примет участие в научном исследовании Арктики

ГМК «Норникель» подписала соглашение о сотрудничестве с Сибирским отделением Российской академии наук. Церемония прошла сегодня в Новосибирске. Со стороны предприятия в подписании участвовал его вице-президент Андрей Грачев, науку же представлял председатель СО РАН Валентин Пармон.

Для поступательного развития науки и экономики страны очень важно организовать взаимодействие и кооперацию между учеными, представителями власти и бизнеса. В зависимости от тех задач, которые нужно решать, наука должна определить в них свое место», — отметил полномочный представитель президента РФ Сергей Меняйло, также присутствовавший на мероприятии.

По сути, подписанное сегодня соглашение стало следствием Большой Норильской экспедиции, полевой этап которой стартовал в середине июля и продлился до конца августа. Важной ее задачей было определить масштаб и степень экологического ущерба, нанесенного Таймыру в результате разлива дизельного топлива на норильской ТЭЦ-3. Однако помимо этого ученые собрали и ряд других данных, которые помогут масштабно и комплексно изучить территорию Таймыра, создать объективную картину современной экосистемы полуострова.

Нам очень важно получить ясную и четкую картину последствий аварии, которая не зависела бы от конъюнктуры, и определить наиболее эффективные инструменты, методики и технологии для возвращения экосистемы в нормальное состояние», — говорит Андрей Грачев.

Он также отметил, что «Норникель» заинтересован в разработке новой концепции ведения хозяйственной деятельности в арктической зоне России, которая потом оказалась бы полезна и другим северным предприятиям.

О важности этой части работы говорил и директор института экономики и организации промышленного производства СО РАН Валерий Крюков.

То, с чем мы имеем дело в Норильске — это наследие того времени, когда начинал развиваться местный промышленный узел. Здесь винить никого не надо — такова индустриальная экономика. И теперь вопрос даже не в модернизации этого производства, а в его концептуальной реновации», — сказал он.

Иными словами, стратегическая задача достигнутых договоренностей между наукой и бизнесом состоит в проведении научно-исследовательских работ по разработке принципов и подходов ведения хозяйственной деятельности в Арктической зоне РФ на основе внедрения принципов устойчивого развития и гармонизации интересов участвующих сторон, а также учета исторического опыта навыков жизни и деятельности в высоких широтах.

В результате, соглашение охватывает вопросы не только экологии, но и наращивания научного потенциала работающих на севере компаний, подготовки кадров для них, участия в научных исследованиях, проведении соответствующих экспертиз. Также оно позволит на практике отладить, а затем и масштабировать, механизмы внедрения научных разработок в промышленное производство.