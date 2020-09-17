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В минлесхозе Красноярского края прошли обыски

В минлесхозе Красноярского края прошли обыски
Иллюстрация: heli.utair.ru

СМИ Красноярска стало известно, что сотрудники управления экономической безопасности при поддержке спецназа проводят обыски в министерстве лесного хозяйства Красноярского края.

#НОВОСТИ

Сначала телеграм-канал «Борус» со ссылкой на свои источники сообщил, что обыски проходят по делу о реализации госконтрактов по тушению лесных пожаров — в нарушениях подозревают бывшего министра лесного хозяйства Димитрия Маслодудова.

В пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю завили, что не комментируют происходящее.

В министерстве подтверждают, что сотрудники полиции пришли в ведомство и работают.

Ситуацию также прокомментировал экс-глава минлесхоза Димитрий Маслодудов.

«Я уволился по собственному желанию, потому что серьезно болен. Сейчас нахожусь на больничной койке. По этому поводу что-то слышал. Пускай правоохранительные органы разбираются. По поводу каких-то вопросов, связанных с авиационными работами, если они возникли, насколько я помню и знаю, никаких вопросов до последнего момента не было. Я надеюсь, что правоохранительные органы совместно с министерством, заинтересованными органами разберутся. Все спокойно», — рассказал экс-министр журналистам ТВК.

Напомним, об отставке Димитрия Маслодудова стало известно 15 сентября. Он руководил министерством лесного хозяйства 2 года. Сейчас место министра временно занимает его заместитель Анвар Бикбов.

 

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