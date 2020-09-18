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На Всероссийском форуме «ПРОФ-IT.2020» обсудят цифровизацию здравоохранения

На Всероссийском форуме «ПРОФ-IT.2020» обсудят цифровизацию здравоохранения
Иллюстрация: pixabay.com

18 сентября в Красноярске, в концертном зале «Гранд Холл Сибирь», пройдет второй, заключительный день Всероссийского форума региональной информатизации «ПРОФ-IT.2020».

#НОВОСТИ

В 10:00 начнут свою работу тематические секции, посвященные цифровизации здравоохранения и коммуникации с гражданами. Также состоится круглый стол на тему цифровой трансформации в муниципальном управлении. Кроме того, в программе второго дня форума стратегическая сессия, посвященная плану мероприятий по достижению показателей национальной цели «Цифровая трансформация».

В 14:45 начнётся финал VIII Всероссийского конкурса проектов региональной и муниципальной информатизации «ПРОФ-IT». Конкурсанты представят свои проекты в номинациях «Здравоохранение», «Образование», «Социальная поддержка», «Управление транспортом и дорожным хозяйством», «Государственное и муниципальное управление», «Интерактивное взаимодействие с гражданами», а также «Предоставление региональных и муниципальных услуг». Отметим, что в номинации «Здравоохранение» одним из финалистов стал проект Красноярского края «Региональная телемедицинская система Красноярского края. Раздел «Мониторинг пневмоний».

После защиты проектов, в 19:00, состоится закрытие форума и награждение победителей конкурса Всероссийского конкурса проектов региональной и муниципальной информатизации «ПРОФ-IT». 

Напомним, Всероссийский форум региональной информатизации «ПРОФ-IT.2020» проходит в Красноярске 17-18 сентября 2020 года. Мероприятие проводится ежегодно с 2013 года Экспертным центром электронного государства при поддержке Администрации Президента РФ. Его цель – создание инноваций, решений и эффективных практик в IT-отрасли, несущих практическую значимость для реализации задач региональной информатизации и развития отраслей экономики. В Сибири форум проводится впервые, ранее мероприятие принимали Сыктывкар, Рязань, Ханты-Мансийск, Уфа, Ярославль, Светлогорск и Белгород.

 

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