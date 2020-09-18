Сбербанк: новые реалии — новые подходы

Топ-менеджеры Сбербанка в Красноярске — управляющий Красноярским отделением Сбербанка Дмитрий Солнцев и заместители управляющего Наталья Корнева и Светлана Туровец — специально для «ДК» ответили на вопросы, волнующие сегодня предпринимателей и простых жителей края.

В интересах бизнеса

Как в новых реалиях, сложившихся в результате пандемии, была организована работа банка?

Д. С: С момента начала пандемии мы активно расширяли возможности использования удаленных каналов обслуживания

и продуктов экосистемы банка. Кроме того, обеспечивали комфорт и безопасность для посетителей наших филиалов. Стоит отметить, что интенсивность работы ряда наших подразделений в данный период была очень высокой, мы были нацелены быстро реагировать на перестройку продуктов и предложений в соответствии с новыми правительственными программами поддержки населения и корпоративных клиентов.

В каких программах господдержки бизнесов, пострадавших от пандемии, сегодня участвует Сбербанк?

Н. К.: В настоящее время Сбербанк поддерживает ключевые госпрограммы, относящиеся к субсидированию процентной ставки по действующему кредиту для предприятий малого и среднего бизнеса, наиболее пострадавшего от коронавируса.

Наиболее востребованной стала программа кредитования предприятий под 2 %, которая направлена на осуществление текущей деятельности компаний. На начало сентября приняты положительные решения по 3 252 таким заявкам на сумму 6 602 млн. руб. Кроме того, мы выдавали кредиты под 0 % на зарплату. Также Сбербанк присоединился к программе по субсидированию процентной ставки по действующему кредиту для малого и среднего бизнеса.

Какие собственные меры предлагает Сбербанк для поддержки предпринимателей?

Н. К.: Во-первых, заемщикам, относящимся к отраслям, наиболее пострадавшим от последствий пандемии, мы предлагаем варианты по реструктуризации кредитов. Это касается всех сегментов бизнеса. Кроме того, по предприятиям из сферы малого бизнеса принято решение об упрощенном механизме реструктуризаций — предоставление отсрочки на срок до 6 месяцев по кредитам клиентов, относящихся к пострадавшим отраслям. Также на срок до 6 месяцев банк готов не предъявлять санкции к клиентам малого бизнеса в случае неисполнения ими других обязательств по кредитным договорам.

Почему растет ипотека

Один из важнейших рынков экономики региона — строительный. Здесь пандемия наложилась на строительную реформу — переход на проектное финансирование. Каким образом Сбербанк работает со строительными компаниями сегодня?

Н. К.: Сегодня на территории Красноярского края Сбербанк финансирует строительство порядка 850 тыс. квадратных метров жилья. Это более 200 объектов в Красноярском крае, Туве и Хакасии. Общий объем финансирования составляет более 20 млрд рублей.

Банк заранее подготовил все алгоритмы и правила перехода, адаптировал продукты и технологии к работе с эскроу. Мы провели встречи со всеми застройщиками, организовали несколько круглых столов, в том числе с участием вице-президента Сбербанка Сергея Бессонова, где из первых уст застройщики получили ответы на волнующие их вопросы о порядках работы с эскроу, о возможностях и нововведениях на рынке проектного финансирования жилья.

По итогам полугодия застройщики сохранили свою активность. Июль и август показали значительное увеличение объемов бизнеса, в том числе благодаря значительному росту выдачи ипотечных кредитов.

C чем вы связываете рекордный рост ипотеки, который наблюдается в этом году?

С. Т.: Да, действительно, ипотека бьет все рекорды, средние ставки заметно снизились, появились очень выгодные для клиентов программы поддержки. С января по август выдано более 20 млрд рублей, причем почти половина из них приходится на последние 3 месяца. С начала года доля квартир, приобретаемых в ипотеку, увеличилась до 75 %. Если в начале года доля новостроек составляла всего 16 % в структуре выдачи ипотеки, то со второго квартала она составляет уже 24 % и продолжает расти.

Мы связываем рост с рядом факторов. Во-первых, из-за пандемии происходят изменения клиентского поведения. Также сказывается изменение ключевой ставки и запуск программы «господдержка-2020» для покупки квартир в новостройках. Изменения коснулись и минимального размера первоначального взноса. Для зарплатных клиентов Сбербанк его снизил с 15 % до 10 %.

На сегодняшний день стандартная процентная ставка по программе ипотеки «Господдержка 2020» составляет 6,4 % годовых, которую еще можно понизить в Сбербанке. Например, при использовании сервиса «Электронная регистрация» — до 6,1 % годовых. Такое предложение действительно до 1 февраля 2021 года. Отмечу, что по господдержке минимальная сумма ипотеки составила 300 тыс. рублей, а максимальная 6 млн рублей.

Также по ипотеке с господдержкой доступен дисконт до 3,5 процентных пункта на ставку в первые 2 года с даты получения ипотеки в рамках программы субсидирования с застройщиками.

Тем, кто еще планирует или давно задумывается о смене жилья, расширении жилой площади, советую поспешить. Оформить ипотеку по программе «Господдержка 2020» можно онлайн на DomClick.ru до 1 ноября 2020 года.

Жизнь oнлайн

Если говорить о самом Сбербанке, какие новые подходы в работе возникли за этот непростой период, какие изменения уже начали работать в полную силу?

Д. С.: В новой реальности произошло смещение фокуса потребления различных товаров и услуг, в том числе банковских, в онлайн. За последние полгода активно развивали интернет-эквайринг с нашими партнёрами, создавая возможность оплаты услуг через их сайты. Так, с марта 2020 года в Красноярском крае подключили более 400 клиентов практически всех сфер деятельности, включая вузы, медицинские учреждения, управляющие компании города.

С правительством Красноярского края заключено соглашение по цифровизации приоритетных отраслей экономики, медицины и социальной сферы. В этом году с участием дочерней компании Сбербанка реализовывается проект «Безопасный город» по оснащению улиц Красноярска камерами с биометрическими системами обработки данных, такие технологии повышают уровень комфорта и безопасности.

В 4 квартале 2020 года планируем протестировать ряд социальных сервисов с использованием цифровой платформы Сбербанка.

Новые возможности в сфере образования

Каким образом Сбербанк связан с образовательными процессами в регионе? Как выстраивается сотрудничество с учебными учреждениями?

Д. С.: Совместно с министерством образования при поддержке губернатора Красноярского края Александра Усса к обучающей цифровой платформе Сбербанка уже подключены ученики 79 школ. Учащиеся 5- 9 классов будут осваивать основные образовательные программы с помощью Школьной цифровой платформы. Кроме того, в качестве подарка к 1 сентября мы передали 916 смартбоксов нуждающимся семьям из Красноярска, для того чтобы эти дети также смогли обучаться с помощью платформы.

Совместно с Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее» начали обучать воспитателей детских садов и школьных учителей программе по развитию личностного потенциала.

Особенно стоит отметить, что мы ведем плотную работу с ведущими вузами края — Сибирским федеральным университетом и СибГУ им. М. Ф. Решетнева, обучая преподавателей цифровым навыкам, обеспечиваем свободный доступ к учебной программе на базе корпоративного университета Сбербанка.

К слову сказать, с каждым из этих университетов мы развиваем не только образовательные, но и цифровые программы. Студенты и преподаватели могут подключиться к самому мощному в России суперкомпьютеру «Кристофари», созданному для выполнения сложных вычислительных задач, в том числе для работы с искусственным интеллектом.

Еще один продукт, устремленный в будущее — образовательные кредиты. Как Сбербанк участвует в этой истории?

С. Т.: С точки зрения доступности образования благодаря новой правительственной программе мы снизили ставку по образовательному кредиту с государственной поддержкой с 8,5 % до 3 %. Уже с 25 августа студенты вузов, имеющих государственную лицензию, могут оформить в Сбербанке кредит на образование без поручителей, обязательного страхования и залога по сниженной процентной ставке. При этом погашение кредита предусматривает льготный период на весь срок обучения плюс 9 месяцев после, во время которого можно выплачивать только проценты, основной долг есть возможность закрыть в течение 10 лет по завершении обучения. Мы хотим, чтобы молодые люди имели возможность выбирать вуз по призванию, а не по принципу финансовой доступности.

Выход за границы банка

Какие сервисы экосистемы Сбербанка востребованы в Красноярском крае?

Д. С.: Мы отлично понимаем, что потребности наших клиентов не ограничиваются финансовыми услугами, экосистема активно развивается. Сегодня в крае онлайн-кинотеатр Okko имеет уже более 16 тыс. подключений. А, к примеру, к платформе Delivery Club уже подключились порядка 60 заведений общественного питания. Оператором связи «СберМобайл» пользуются около 17 тыс. человек. Горожане активно используют приложения «Сбермаркет» и «СберЗдоровье».

Благодаря взаимодействию с министерством здравоохранения Красноярского края три клиники города подключены к уникальной программе по анализу снимков компьютерной томографии легких, которую разработали специалисты Лаборатории искусственного интеллекта Сбербанка. Для врачей клиник — это своего рода подсказка в диагностике и лечении пневмонии.

Какие прогнозы есть на ближайшее будущее? Какие новые подходы готовит Сбербанк?

Д. С.: В ближайшие месяцы закончится разработка стратегии Сбербанка до 2023 года. Ключевым фокусом для нас остается высокий уровень клиентского сервиса во всех направлениях — как традиционных банковских услуг, так и продуктов нашей экосистемы. Отмечу, что сегодня мы уделяем большое внимание экологическим проектам, воспитанию экопривычек, экологичному потреблению, переработке и производству. Обо всем этом более подробно расскажем после принятия новой стратегии Сбербанка.