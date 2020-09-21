Ведьмаки и Джедаи: суперсила красноярских предпринимателей

Идею персонификации красноярского бизнеса в стиле культовых кинобаллад подсказало само время. В странные, смутные времена, когда перспективы туманны, ресурсы на исходе и помощи особо ждать неоткуда, наступает время особых людей — сверхсмелых, сверхпредприимчивых, сверхспособных в чем-либо. Это время прирожденных предпринимателей и уникальных профи. Редакция условно поделила сверхпредпринимателей и сверхпрофи на два больших геройских клана — ведьмаков и джедаев. После каждого выступления спикер-пул кросс-консалтинга определял, к какому клану отнести выступившего, кто он: ведьмак или джедай? По окончании конференции стало понятно, что джедаев среди предпринимателей больше.

Джедаи — рыцари бизнеса, владеющие мечом предпринимательской суперсилы. Это они переобувают бизнесы в полете, запускают взрывные направления, одним взмахом меча разворачивают бизнес из тупика к успеху. Ведьмаки — воины бизнеса, пережившие годы испытаний

и тренировок кризисами, тяготами российских налогов и законов, судебными тяжбами, диалогом с властями. Стойкость, интуиция, опыт достигли у ведьмаков уровня сверхспособностей.

Выживут только упертые

Бизнес возвращается к работе, но не к прежним экономическим значениям. Почему это происходит? Причина только в пандемии или процесс начался гораздо раньше?

Алексей Кулеш,

вице-спикер Законодательного собрания Красноярского края: вице-спикер Законодательного собрания Красноярского края:

— Если коротко оценить, что происходит с предпринимательством в нашей стране в последние восемь-девять лет, я бы сказал, что разрушен либеральный договор, который существовал в 90-е годы и согласно которому средний класс является консервативной опорой государства. Считалось, если в стране есть средний класс: люди, которые зарабатывают своим трудом, своим бизнесом хорошие деньги, — они будут поддерживать действующий режим просто потому, что не захотят ничего менять. Но после выступления на Болотной площади в 2011 году, думаю, стало понятно, что класс предпринимателей, класс свободных людей существенно больше ценит свободу, независимость и собственное достоинство, чем деньги. В этом смысле в качестве опоры для нашего государства он совершенно не годится. В 2012 году гласно или негласно этот договор был пересмотрен, опорой режима теперь, как и прежде, являются бюджетники, люди благодарные и зависимые в ежемесячном режиме. Защищать и поддерживать предпринимателей — всего лишь привычка и дань традиции.

Что касается пандемии — это тот самый «черный лебедь», который внезапно прилетел на и без того порушенную ниву предпринимательства в России. Дело даже не в том, что закрылись рестораны, фитнес-центры и какие-то магазины, хотя это тоже серьезнейшая проблема. Драматичнее другое: существенное снижение товарооборота, в углеводородной отрасли — до 33 %, означает, что огромное количество денег не поступит в Российскую Федерацию. Существует простой мультипликатор: рубль, вложенный в ключевой сегмент экономики, порождает десятки рублей в разных сферах, вплоть до таксистов и булочников. Так вот: один рубль, вынутый из нашей углеводородной экономики, порождает ситуацию, когда десятки рублей не дойдут до конечного потребителя. Не появятся деньги в торговле, транспорте, сфере услуг, вот в чем проблема. По моей оценке, у нас очень существенно снизилась потребительская активность и потребительские привычки. То, что люди покупали вчера, сегодня они покупать не будут, начнут экономить, и это надо понимать каждому предпринимателю.

Что касается мер поддержки, то если мы говорим о федеральной власти, у нее есть резервы, которые позволяют просто раздавать деньги. По какой причине это не делается и надо ли этим заниматься в принципе — тема отдельной дискуссии. Если мы говорим о бюджете края, что мне ближе, в нем совершенно точно нет денег для раздачи. Что может сделать край — отказаться от некоторых видов налогов, и это уже сделано, несмотря на необходимость финансировать большой объем социальных программ.

Уверен, что бюджетники выживут, ведь это опора государства. А предпринимательство значительно поредеет, останутся в этой сфере люди упорные и безу-словно талантливые.

Пересели на круизный лайнер

Казалось бы, трудно было пострадать от режима изоляции больше, чем кафе и рестораны, однако возможно. Речь о кейтеринге. Еда на мероприятиях в отсутствии мероприятий оказалась за бортом новой реальности. Тогда команда дислоцировалась на реальный борт круизного лайнера.

Наталья Карчевская,

управляющий парт-нер Catering Bellini group и агентства «Фабрика событий»:

— Бизнесы, которые находятся в зоне моей ответственности в рамках холдинга Bellini group: кейтеринг, банкетный зал, организация мероприятий, кулинарная студия, — пострадали от пандемии коронавируса в первую очередь. Если рестораны официально были закрыты с 1 апреля, то мы почувствовали удар уже в середине марта. Официальное право работать у нас еще было, но заказчики уже испугались и свернули свои планы на любые мероприятия. Как и все, мы прошли путь от паники и страха к умению жить и работать в условиях новой реальности. Сегодня у нас очень высокий спрос на услуги кейтеринга — люди устали сидеть дома и бояться.

Один из главных фокусов внимания сейчас направлен на совместный проект круизной компании «Водоход» и холдинга Bellini group. В такой коллаборации на пятизвездочном лайнере «Максим Горький» мы запустили два ресторана и три бара. Чтобы не нарушить санитарные нормы, проект пришлось трансформировать под текущие реалии. Например, в основном ресторане для завтраков, обедов, ужинов планировался шведский стол. В соответствии с запретами переделали меню, а все блюда туристы получают через официантов. Но все же главное, что у нас есть право делать то, что мы любим и умеем лучше всего, — кормить людей. И это радует!

Как и многие компании, мы прибегли к мерам господдержки и уже получили некоторые из них. Например, МРОТ на сотрудников — благодарны коллективу за то, что они остаются с нами, несмотря на сокращение зарплат. Мы же, в свою очередь, стараемся сохранить весь штат. Правда, в этой мере поддержки были свои подводные камни: МРОТ рассчитывался с учетом северных коэффициентов. Средства на это брались уже из «кармана» холдинга. Прибегли и к такой мере, как беспроцентный кредит, который выдается при соблюдении ряда условий — средства пошли на выплату зарплат сотрудникам. В то же время, не могу не отметить, в других своих проектах как ИП я не получила никакой поддержки. Как ответили в банке, таких инструментов у них просто нет: «Еще не разработали». Как и многие компании, мы прибегли к мерам господдержки и уже получили некоторые из них. Например, МРОТ на сотрудников — благодарны коллективу за то, что они остаются с нами, несмотря на сокращение зарплат. Мы же, в свою очередь, стараемся сохранить весь штат. Правда, в этой мере поддержки были свои подводные камни: МРОТ рассчитывался с учетом северных коэффициентов. Средства на это брались уже из «кармана» холдинга. Прибегли и к такой мере, как беспроцентный кредит, который выдается при соблюдении ряда условий — средства пошли на выплату зарплат сотрудникам. В то же время, не могу не отметить, в других своих проектах как ИП я не получила никакой поддержки. Как ответили в банке, таких инструментов у них просто нет: «Еще не разработали».

Отправить перчатку в Европу

Пока фармакологические лаборатории всего мира ищут формулу вакцины от ковида, красноярский проект в области медтеха планирует масштабироваться на зарубежные рынки.

Артем Бадюков, CEO SencoRehab: CEO SencoRehab:

— Несмотря на повестку последних нескольких месяцев, все прекрасно понимают: коронавирус не отменил сотни других болезней. Одна из них, серьезно обгоняющая ковид по печальной статистике, — инсульт. Вот несколько ключевых цифр: ежегодно в мире случается 15 млн инсультов, 450 тыс. из них — в России. 30 % людей, перенесших инсульт, умирают сразу, другим предстоит долгий путь реабилитации. Именно им адресована SencoRehab — перчатка, которая помогает восстанавливаться после инсульта тем, у кого остались хоть какие-то зачатки движения. Совершая с ее помощью, казалось бы, несложные действия, например движение, похожее на скролл на экране мобильного телефона, человек постепенно восстанавливает нарушенные из-за инсульта нейронные связи.

SencoRehab сегодня — это не бизнес,а глобальный инвестиционный проект: на него уже потрачено полмиллиона долларов. Бизнесом он станет тогда, когда изделие будет продаваться повсеместно, и преимущественно не в России, а в Европе и США. В мае 2020 года, пройдя путь длиною почти в три года, SencoRehab получил от Роспотребнадзора регистрационное удостоверение, фактически позволяющее нам продавать перчатку на территории РФ в ЛПУ (больницах, реабилитационных центрах, санаториях и т.п.), аптеках и иных медицинских учреждениях.

Россия для нас — это апробация, доказательная база, дань стране, в которой мы живем и работаем. Но магистральное направление развития — зарубежье. Для этого необходимо получить соответствующие сертификаты в странах распространения — и в эту задачу пандемия внесла свои коррективы. Чтобы запустить процесс в Европе, мы специально дожидались мая — месяца, когда должны были выйти изменения в отраслевом законодательстве; выходу на американский рынок, как минимум, препятствует отсутствие авиасообщения со Штатами. Россия для нас — это апробация, доказательная база, дань стране, в которой мы живем и работаем. Но магистральное направление развития — зарубежье. Для этого необходимо получить соответствующие сертификаты в странах распространения — и в эту задачу пандемия внесла свои коррективы. Чтобы запустить процесс в Европе, мы специально дожидались мая — месяца, когда должны были выйти изменения в отраслевом законодательстве; выходу на американский рынок, как минимум, препятствует отсутствие авиасообщения со Штатами.

Исходя из того, что самый короткий путь SencoRehab до потенциального пользователя — это рекомендация врача, вкладываем огромные силы в коммуникации с профессиональным сообществом. Ставку в этих диалогах делаем на преимущества SencoRehab. К примеру, в отличие от зарубежных аналогов перчатка точно измеряет движение кисти и пальца, вплоть до 0,001 градуса. А значит, прогресс точно будет заметен, и у человека появится дополнительная мотивация к занятиям.

Вложиться в золото

Иван Бурда, директор ювелирного дома «Ремикс»: директор ювелирного дома «Ремикс»:

— Ювелирный бизнес очень консервативен. Мода меняется не часто, виды изделий известны давно и не особо пополняются, вкусы людей также меняются довольно редко. При этом ювелирная розница, а наш бизнес все-таки здесь, — такая же торговля, как и в случае с другими товарами. Механизмы, принципы, подходы одинаковы. Как и проблемы. После наступления пандемии мы столкнулись ровно с теми же сложностями, что и другие ретейлеры. Например, большая часть персонала, которая работала в крупных торговых центрах, осталась не у дел. Но нам нужно было сохранить кадры, а для этого требовались продажи.

Конечно, можно было просто уйти в онлайн. Но здесь-то и кроется основная сложность. Дело в том, что до 2019 года продавать ювелирные изделия через Интернет было нельзя. Поэтому у большинства игроков нашего рынка просто не было интернет-магазинов, а оперативно создать такую площадку «с нуля», при нашем-то ассортименте и номенклатуре, нереально: слишком много позиций нужно описать, проиллюстрировать и т. п.

Мы же начали делать свой интернет-магазин еще три года назад. Я тогда видел много предпосылок к переходу в Сеть, но коллеги (в том числе и по компании) не всегда разделяли мои идеи, приходилось отстаивать и доказывать их правомочность. Сделать это удалось, и когда в прошлом году интернет-торговлю ювелиркой легализовали, наш магазин был уже готов. В итоге в апреле-мае 2020-го, после того как все закрылось, наши продажи просто перекочевали в Сеть. Да, не в полном объеме, но все же. Мы же начали делать свой интернет-магазин еще три года назад. Я тогда видел много предпосылок к переходу в Сеть, но коллеги (в том числе и по компании) не всегда разделяли мои идеи, приходилось отстаивать и доказывать их правомочность. Сделать это удалось, и когда в прошлом году интернет-торговлю ювелиркой легализовали, наш магазин был уже готов. В итоге в апреле-мае 2020-го, после того как все закрылось, наши продажи просто перекочевали в Сеть. Да, не в полном объеме, но все же.

На руку сыграла специфика спроса на ювелирные изделия. Дело в том, что в кризисные периоды он всегда растет: золото имеет свойство прибавлять в стоимости даже при отрицательных ценовых трендах на другие активы, а значит, в него выгодно инвестировать, чтобы сохранить накопленные деньги. Покупать чистый металл для большинства не вариант: рынок регулируется государством. А вот ювелирные украшения вполне доступны. И люди начали это делать через Интернет: на сайте они выбирали изделие, а потом забирали. Эта привычка сохранилась и сейчас, когда мы открылись.

«Алло, мы соскучились!»

Можно ли заботиться о своих клиентах, если двери твоего бизнеса закрыты? Оказывается, можно. Пандемия вдохновила многие компании прокачать бизнес-эмпатию до 80-го уровня.

Василий Захарюта, соучредитель сети цирюлен «Тайга» и Сибирской школы барберов версии 2.0.: соучредитель сети цирюлен «Тайга» и Сибирской школы барберов версии 2.0.:

— Двухмесячная пауза в работе — как игра в шахматы: не знали, что нам предложат завтра, но в то же время были готовы сделать свой «ход». Позиция максимально проактивная. Было важно не бросить своих клиентов. Гудки в ответ на звонок в любимый барбершоп — это точно не классный сервис и забота о человеке. Чуть ли не первым шагом стала коммуникация с клиентами: администраторы и управляющие связывались с людьми, просили их не переживать и всячески давали понять, что ситуация под контролем. Это пусть немного, но помогло снять напряжение. Не молчали и наши телефоны: мы не просто отвечали на все звонки, но и запустили депозит, позволяющий купить будущую услугу. Это, с одной стороны, помогло сохранить связь с клиентами, с другой — финансово поддержало нашу команду. И что самое главное — не молчали наши соцсети! Это прямая коммуникация с клиентом, возможность быть рядом с ним и поддерживать его контентом. Например, мы в шуточном формате обучали людей стричься дома.

Поддержкой для клиентов и команды стал запуск своего рода онлайн-магазина. Косметика и аксессуары для волос, бритвы, лезвия и многое другое можно было купить онлайн с бесплатной доставкой и по антикризисным ценам. Конечно, был и негатив. Как человек, лично отрабатывающий такую обратную связь, считаю его в этой ситуации явлением естественным. Люди хотели стричься и не понимали, почему мы не можем принять их на дому или за закрытыми дверями, как это делают в соседнем барбершопе.

Любая пауза сменяется новым стартом — к нему мы готовились очень активно. Читали множество чатов, хорошо понимали, что происходит в других городах, и опять же действовали на опережение. Закупили медицинскую одежду, маски, построили перегородки между креслами и так далее: к открытию подошли во всеоружии. Любая пауза сменяется новым стартом — к нему мы готовились очень активно. Читали множество чатов, хорошо понимали, что происходит в других городах, и опять же действовали на опережение. Закупили медицинскую одежду, маски, построили перегородки между креслами и так далее: к открытию подошли во всеоружии.

Наш второй проект, Сибирскую школу барберов версии 2.0., пандемия застала на финальном этапе обучения одного из потоков. Мгновенно перестроились, доучив группу и проведя выпускной за закрытыми дверями. И это тоже клиентский сервис: честно общаться с людьми, делать все, что позволено в рамках закона, и выдать результат, на который люди рассчитывали.

Многих клиентов знаем в лицо

Магазин «Рыба пила» в коронакризис открыл филиалы и стал сетью. Одним из «антивирусных» средств для бизнеса основатель бренда считает способность общаться и договариваться.

Светлана Буриченко, основатель магазина рыбных деликатесов «Рыба пила»: основатель магазина рыбных деликатесов «Рыба пила»:

— Первый магазин «Рыба пила» мы открыли в октябре 2019 года. Основное виденье тогда было таким: мы делаем ставку не только на уникальный продукт (рыбу высокого качества, собственное производство, максимально вкусный и безопасный продукт), но и на сервис (в частности, прямой контакт с покупателем). Задача была в том, чтобы выстроить отношения с покупателем таким образом, чтобы он приходил к нам не только как к продавцам нужных ему продуктов, но и как к экспертам, с которыми можно посоветоваться, проконсультироваться, да и просто поговорить. Плюс к этому мы активно интересовались, что думают покупатели о нашей продукции, чего им не хватает, что бы они хотели добавить. В результате мы многих наших клиентов знаем в лицо, немалая часть продукции появилась в ассортименте благодаря им.

Вся эта концепция очень хорошо отработала на этапе пандемии. Да, как продавцы продуктов питания мы не попали под тотальные ограничения, но и сказать, что все прошло незаметно, нельзя. Нам, конечно, удалось сохранить лояльный пул покупателей (спасибо подходу), несмотря на все маски, дистанции и т. п., но объемы продаж все же упали: клиенты хоть и продолжили приходить за покупками, но уже реже, да и средний чек ощутимо уменьшился.

На нас это сильно сказалось, поэтому нам пришлось максимально оптимизироваться. К примеру, мы подняли всех поставщиков и подрядчиков и провели с ними переговоры по изменению условий оплаты, отсрочкам платежей, снижению стоимости и так далее. И почти все пошли нам навстречу. А некоторые даже предложили собственные решения (в том числе и технические), которые позволили нам экономить, не прерывая отношений с ними. На нас это сильно сказалось, поэтому нам пришлось максимально оптимизироваться. К примеру, мы подняли всех поставщиков и подрядчиков и провели с ними переговоры по изменению условий оплаты, отсрочкам платежей, снижению стоимости и так далее. И почти все пошли нам навстречу. А некоторые даже предложили собственные решения (в том числе и технические), которые позволили нам экономить, не прерывая отношений с ними.

Все это говорит о важности эффективных и продуктивных коммуникаций в кризисные моменты. Тот, кто сумеет выстроить их на приличном уровне как с клиентами, так и с партнерами, пройдет этот этап с наименьшими потерями.

Неопределенность — повод экспериментировать

В прошлом году Анатоий Фомин стал победителем в номинации «Стартап года» премии «Человек года». Как живет местный технобиз сегодня, когда ресурсы ограничены?

Анатолий Фомин, стартапер CEO проекта Robymarket: стартапер CEO проекта Robymarket:

— Сейчас все предприниматели, а стартаперы вдвойне, работают в условиях неопределенности: это постоянный поиск рынка, продукта и задач, которые этот продукт может решать. Именно это и происходит со стартапом Robymarket. Конечно, коронавирус повлиял на темпы развития проекта. Его основой были бизнес-центры и ресторанные группы крупных городов — с помощью нашего сервиса они могут организовывать питание там, где невозможно открыть ресторан. До кризиса мы успели заключить два достаточно серьезных договора с ресторанными сетями Москвы и Санкт-Петербурга. Период пандемии стал для проекта временем активного тестирования большого количества разных товарных групп. Текущая задача — наращивать количество экспериментов, снижать их стоимость и срок проверки. Тестируем, что-то меняем, и тем самым ищем новый рынок и новый продукт — нащупать их можно только таким путем.

Много работаем с венчурными фондами и частными инвесторами. Получили поддержку Фонда развития интернет-инициатив, Фонда поддержки инноваций — это позволяет экспериментировать в рамках наших стартапов, в том числе и с наукоемкими элементами.

В период пандемии, в апреле, стартовал еще один продут — виртуальная переговорная комната. Надев очки виртуальной реальности, люди с разных точек планеты могут «оказаться» в одном пространстве. Понимая, что такие очки есть не у всех, добавили возможность подключиться к виртуальной комнате через Skype или Zoom. Планы на проект большие: мы намерены представить его на Consumer electronics show в Штатах. До этого стоит задача успешно продать продукт в России и США. И, что называется на стартаперском сленге, подтвердить его ценность: не просто продать, а сделать так, чтобы клиент продлевал подписку. В период пандемии, в апреле, стартовал еще один продут — виртуальная переговорная комната. Надев очки виртуальной реальности, люди с разных точек планеты могут «оказаться» в одном пространстве. Понимая, что такие очки есть не у всех, добавили возможность подключиться к виртуальной комнате через Skype или Zoom. Планы на проект большие: мы намерены представить его на Consumer electronics show в Штатах. До этого стоит задача успешно продать продукт в России и США. И, что называется на стартаперском сленге, подтвердить его ценность: не просто продать, а сделать так, чтобы клиент продлевал подписку.

Параллельно наша команда занимается разработкой на заказ: сотрудничаем с российскими компаниями, в прошлом году вышли на рынок США. Эта работа обеспечивает финансовую подушку безопасности и позволяет экспериментировать на поле стартапов. В целом в будущее смотрим с оптимизмом — от пандемии мы пострадали не сильно, напротив, число заказов в сегменте e-commerce, например, даже выросло. Однако точно понимаем, что в какой-то момент кризис догонит и нас: денежная масса и платежеспособность, в том числе В2В-рынка, очень сильно сжимается.

«Прочитать» человека

Хотите знать о второй стороне на переговорах много больше, при этом не нанимая частного детектива? Пригласите профайлера, который просто понаблюдает за человеком во время публичного мероприятия и посмотрит его соцсети. Новые технологии принятия решений и обеспечения безопасности в бизнесе переворачивают с ног на голову многие представления о том, как собирать информацию и узнавать то, что скрыто.

Юлия Норман, эксперт в области профайлинга и детекции лжи: эксперт в области профайлинга и детекции лжи:

— Несмотря на то что за рубежом, особенно в США, профайлинг давно вышел за границы криминальной полиции и спецслужб, в России эти инструменты только начинают распространяться. И коронакризис в значительной мере активировал интерес предпринимателей к профайлингу. С одной стороны, сегодня у бизнеса нет права на ошибку, с другой — нужно действовать быстро. Как это сделать сейчас, в состоянии драматической неопределенности и дефицита времени? Проводить глубокие аналитические изыскания некогда. На помощь приходят неординарные знания и экспертные инструменты: профайлинг, детекция лжи с помощью изучения мимики человека, его статики и жестикуляции, манере общения — как в офлайне, так и онлайне — помогают составить подробный портрет человека, понять его истинную мотивацию, спрогнозировать его поведение в тех или иных ситуациях.

В настоящее время ко мне часто обращаются с кадровыми вопросами. У собственников компаний нет времени на длительные испытательные сроки, на раскачку. Сформирован заказ на специалистов, которые быстро включаются в команду, мотивированы, нацелены на результаты. И таких профи нужно разглядеть еще на стадии собеседования. На помощь приходит профайлинг. Как и в тех случаях, когда необходимо вовремя выявить «засланного казачка», кризис активирует мошенничество и бизнес-шпионаж. Не менее важно доверять своим партнерам. Очень многое сегодня делается «под честное слово», в доверительной сцепке — это тоже особенность кризисного времени. Еще одна область применения — лучшее, более глубокое понимание клиентов, их ожиданий, страхов, возражений. Во всех этих случаях профайлинг позволяет оптимизировать процессы, дает дополнительную информацию для принятия решения. В свою очередь детекция лжи помогает определить степень искренности человека, насколько разнятся его мысли, слова и действия.

Никакого волшебства — только апробированные технологии, которые все чаще начинают использоваться в бизнесе. Уже получил распространение банковский, HR, страховой профайлинг. К сожалению, те данные, которые предоставляются на бумаге, не всегда соответствуют действительности, но жесты, мимика, тембр голоса, легкие прикосновения к лицу выдадут мошенника. Никакого волшебства — только апробированные технологии, которые все чаще начинают использоваться в бизнесе. Уже получил распространение банковский, HR, страховой профайлинг. К сожалению, те данные, которые предоставляются на бумаге, не всегда соответствуют действительности, но жесты, мимика, тембр голоса, легкие прикосновения к лицу выдадут мошенника.

Если раньше ко мне чаще обращались крупные компании, то теперь интерес к профайлингу также проявляет средний и малый бизнес. Что касается изоляции, то внедрение дистанционных технологий сыграло мне на пользу. Ведь я могу наблюдать за людьми онлайн, тем более соцсети сегодня предоставляют безбрежный материал для аналитики.

Думаю, что профайлинг ждет большое будущее. Этот инструмент помогает отстроить базовые вещи — коммуникации и безопасность, эффективное общение и чувство защищенности. Не правда ли, это важно для всех и везде?

Видеореволюция вывела людей в эфир Ольга Дубровская,

телеведущая, видеотренер: телеведущая, видеотренер: — Пандемия принесла с собой видеореволюцию. Режим самоизоляции и удаленной работы изменил структуру коммуникаций, и сейчас на передний план выходят наши онлайн-сущности, наши страницы в соцсетях. Раньше основным видеоформатом было, как правило, телевидение. К походу в эфир готовились специально, особенно дамы: делали прическу и макияж, подбирали наряд. Мы приходили в дивный мир розовых единорогов — в телестудию со специальным светом, звуком, ведущими. Коронавирус очень сильно перетряхнул индустрию. И мне кажется, что телевидение больше не откажется от онлайн-взаимодействия, которое стало вынужденным способом коммуникации в пандемию. Ведь это делает людей доступными и в смысле географии, и в смысле времени, а главное, как бы цинично это ни звучало, экономит деньги телекомпании. Это удобно и дает невероятные возможности в смысле содержания и быстроты формирования контента. Теперь у каждого из нас в смартфоне есть персональная телекомпания. Каждый сам себе телезвезда, режиссер, оператор, звукорежиссер, гример и художник по интерьерам. Это придется учитывать, и этому придется учиться: не почесываться в кадре, не раскачиваться, не размахивать руками, следить за темпом речи, выстраивать свет и подбирать фон так, чтобы смотрели на вас, а не на любопытную финтифлюшку в дальнем углу. Придется отвыкать от закрытых совещаний и встреч «не для прессы»: любое совещание может быть записано, а информация — попасть в публичное поле. Но это колоссальные возможности для бизнеса — снять по сути свой собственный сериал, рассказать, что вы делаете, как и почему, привлекая максимум аудитории минимальными средствами. Человеку всегда интересен человек — не отчеты, не глянцевые тексты, а личность. И видеореволюция позволит ее раскрыть.