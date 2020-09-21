Куда сходить в Красноярске 21-27 сентября

21 сентября (понедельник)

В зале театра оперы и балета концерт под оркестр #ТВОЯ_KRASOPERA.

За время самоизоляции и артисты, и зрители безумно соскучились по неповторимой атмосфере живых концертов, когда красота мелодий, голосов, звуков музыкальных инструментов образует с яркими человеческими эмоциями волшебный сплав. Теперь, когда возможность живого театрального общения снова с нами, коллектив Красноярского театра оперы и балета имени Д. А. Хворостовского порадует своих зрителей концертами, в программу которых войдут самые известные арии из наиболее востребованных опер Моцарта, Верди, Пуччини, Бизе, Чайковского, Римского-Корсакова и других. В эти вечера на сцену выйдут любимцы красноярской публики Михаил Пирогов, Дарья Рябинко, Евгений Севастьянов, Андрей Силенко, Инна Сподина, Ксения Хованова.

Билеты от 200 руб по ссылке

12+

22 сентября (вторник)

На сцене ТЮЗа в 18.30 свежий замес в девяти эпизодах, спектакль «Хлебозавод».

«Хлебзавод» – пьеса, составленная из монологов учеников старшей школы. В материю рассказов о повседневной жизни школьников – игры, бытовые конфликты, любовь, дружба и вражда, вплетается рефлексия о прошедшем детстве. Ощущая себя на стыке возрастов, герои пытаются осознать своё место и роль в этом мире. Однако постепенно в голосах проступает всё больше инфернального абсурда. Рядовая экскурсия на хлебзавод превращается в мистическое действо – языческое выпекание младенцев или же массовое жертвоприношение детей неумолимому молоху социального рока.

Билеты от 500 руб по ссылке

14+

23 сентября (среда)

На большой сцене театра Пушкина открытие сезона. Трагикомедия в трех действиях «Мы, герои», режиссер Олег Рыбкин.

Герои спектакля — совсем не «герои» в обычном понимании, это театральная труппа артистов- неудачников, скитальцев и изгоев. Их судьбы, их страдания в поисках любви, счастья и безопасности можно было бы посчитать комедией, если бы не знание того, что эти события происходят в центре Европы, на которую надвигается угроза Войны, что над этими частными судьбами «героев» сгущается угроза гибели. В спектакле много музыки, песен, которые под аккомпанемент живого оркестра исполняют артисты театра и «актеры бродячего театра» — Наталья Горячева, Георгий Дмитриев, Светлана Ильина, Борис Плоских, Анастасия Медведева, Анна Шимохина, Виталий Козырев, Виктория Болотова, Ольга Белоброва, Станислав Линецкий.

Билеты от 600 руб.

16+

24 сентября (четверг)

Юбилейная персональная выставка Августы Сергиной в музее Ряузова.

Августа Сергина родилась 6 августа 1945 года. Участник краевых, региональных, зарубежных выставок с 1989 года, член Союза художников России с 1998 года, член-корреспондент Петровской академии наук и искусств с 2003 года, действительный член Петровской академии наук и искусств с 2012 года. Августа Серафимовна — мастер оригинальных натюрмортов, каждый из которых предлагает по-новому увидеть и ощутить таинственную душу обычных предметов женского бытия в окружении прекрасных цветов и даров леса. В пейзажах автора отражаются уникальная красота и величие природы Сибири. В ее картинах живет целительная сила подлинного искусства. Все творчество художницы проникнуто любовью, гармонией тишины и умиротворением.

Стоимость билета 100 руб.

6+

25 сентября (пятница)

В малом концертном зале филармонии открытие XXVII творческого сезона Камерного оркестра и день рождения Дмитрия Шостаковича

В программе самое исполняемое из произведений Дмитрия Шостаковича - Камерная симфония, посвященная памяти жертв войны и фашизма. 24 Прелюдии и фуги — цикл прелюдий и фуг, написанный Шостаковичем в короткий срок — с октября 1950 по март 1951 года. Композитор задумал цикл по образу Хорошо темперированного клавира Баха. Также в этом сочинении он продолжил традиции русской концертной полифонии, в частности, Глазунова и Танеева. Две пьесы - Прелюдия и Скерцо соч. 11 - для струнного октета создавались Шостаковичем в период окончания Ленинградской консерватории и работы над Первой симфонией. Прелюдия закончена в Ленинграде в декабре 1924 года, Скерцо — в июле 1925 года в Ораниенбауме. Обе пьесы посвящены памяти рано ушедшего из жизни друга композитора, поэта и музыканта В. И. Курчавова.

Дирижёр - заслуженный деятель искусств РФ Михаил Бенюмов

Билеты по ссылке

12+

26 сентября (суббота)

В музее-усадьбе Г.В. Юдина концерт красноярского симфонического оркестра, дирижер Махаил Мосенков

В программе:

В. Моцарт. Квартет для флейты, скрипки, альта и виолончели ре мажор, К.285

Г.Телеман. Каноническая соната №1 ре мажор для двух скрипок

П.И. Чайковский. Серенада для струнного оркестра до мажор, op.48

Билеты от 200 руб. по ссылке

Трансфер до музея от камерного зала филармонии.

6+

27 сентября (воскресенье)

В музее им. В. Сурикова (пр. Мира, 12) выставка «Константин Войнов. Бытие. Живопись»

Константин Семенович Войнов – известный красноярский живописец, заслуженный художник России, член-корреспондент Российской академии художеств. На выставке вы увидите более 50 произведений из фонда Красноярского художественного музея имени В. И. Сурикова, из мастерской художника и частных коллекций. Его картины – о вечных ценностях: о любви и семье, о единстве человека и космоса, о духовном поиске и божественном откровении. Художник работает в разных жанрах: пишет портреты, натюрморты, пейзажи, жанровые сцены и тематические картины. Творческие поездки для Константина Войнова – это способ прикоснуться к традициям разных народов мира. Помимо культуры других стран, его интересует культура коренных народов Сибири и Севера. В произведениях, посвященных Северу, автор рассказывает об общечеловеческих ценностях, которые воплощаются в повседневной жизни людей, живущих вдалеке от цивилизации.

Стоимость билета 150 руб, заказ экскурсии от 200 руб.

6+

Обзор подготовила Мария Райдер

Фотографии с сайтов организаторов мероприятий.