Личный вклад: инфраструктура, медицина, культура и обновление Красноярска

В десятке бизнесменов, оказавших позитивное влияние на развитие Красноярска, оказались Олег Дерипаска, Хазрет Совмен, Владимир Потанин, Андрей Мельниченко и другие. Согласно методике издания, рассмат-ривался личный вклад известных российских бизнесменов в развитие инфраструктуры, формирование столичного облика города, модернизацию здравоохранения, культурно-образовательные проекты. Отдельно засчитывался вклад в борьбу с коронавирусной эпидемией. По результатам исследования, рейтинг-аналитику «Личный вклад» возглавил основатель РУСАЛа Олег Дерипаска.

Воздушные ворота города

Красноярцы справедливо считают, что обновленный аэропорт — один из самых красивых и удобных в стране. Его масштабная реконструкция началась практически сразу же после того, как «Емельяново» приобрел Олег Дерипаска. К строительству нового терминала, рассчитанного на 1302 пассажира в час, приступили 13 ноября 2015 года. Уже в конце декабря 2017 года аэропорт начал принимать пассажиров. Это была беспрецедентно сжатая по срокам стройка. Но не только. Терминал оснащен самым современным оборудованием. Например, здесь установлена одна из самых технологичных в мире систем обработки багажа французской фирмы ALSTEF Automation S.A. Она располагается в зонах вылета и прилета; оборудование состоит из семи транспортеров карусельного типа, прямых и изогнутых конвейеров, двадцати шести современных стоек регистрации. Система полностью автоматизирована, позволяет безошибочно сортировать багаж и осуществлять постоянный контроль над его перемещением в системе. В зоне прилета установлено четыре багажных карусели. Особая гордость — интуитивно понятная внутренняя навигация и зонирование. И конечно же, дизайн интерьера, совмещающий передовые «экологические» стилевые решения и сибирскую идентичность.

Крылатые качели

Исторический центр Красноярска сегодня — словно большая локация для фотосессий. Однако еще недавно здесь было совсем не так современно и не очень уютно. Впрочем, процесс обновления еще не закончен. Впереди открытие Исторического квартала на Горького. Одним из инициаторов «перезагрузки» выступил Олег Дерипаска. Именно с его подачи РУСАЛ стал инвестором сразу нескольких проектов создания городских пространств в центре города — сквер Сурикова, площадь Революции, Исторический квартал.

Реконструкция площади Революции задала тренды в развитии социальной инфраструктуры Красноярска. Это пример реновации общественных пространств, который стал тиражироваться в краевой столице. Именно здесь появились первые городские качели — затем новацию подхватили другие.

Еще один проект в вишлисте на обновление — Центральный парк. В августе был открыт международный конкурс концепций его реновации. Итоги будут подведены в декабре. На реализацию проекта будет направлено 500 млн рублей.

Долгожданные гастроли

Культурные проекты, финансируемые фондом Олега Дерипаски «Вольное дело» и РУСАЛом, начинают ждать в Красноярске сразу же после окончания гастролей театральных коллективов. Так случилось, например, с труппой Школы-студии МХАТ, влюбившей в себя театралов города. Только в 2019 году спектакли молодого МХАТа на сцене Красноярского драмтеатра имени А. С. Пушкина посетили более 2 тыс. человек. Билеты распространялись бесплатно по культурным, социальным и образовательным учреждениям города, среди представителей театрального сообщества.

С 2015 по 2020 год в рамках социокультурных проектов в Красноярск приезжали режиссер Андрей Звягинцев, радио- и телеведущий Александр Гордон. В 2020 году в Красноярске и Ачинске состоялись четыре концерта государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы» под управлением Владимира Спивакова.

Подарком горожанам и гостям города стал концерт известного британского певца и композитора Джона Ньюмана в дни Универсиады. Билеты на концерт были бесплатными, его посетили более 4 тыс. красноярцев и гостей города.

От медцентров до обедов

Весной Олег Дерипаска объехал всех губернаторов Сибири, чтобы оперативно собрать информацию о том, что нужно здесь и сейчас для помощи в борьбе с коронавирусной эпидемией. В настоящее время по инициативе Олега Дерипаски в Сибири и на Урале завершается строительство семи медицинских центров, которые после открытия будут ориентированы на пациентов с внебольничной пневмонией и коронавирусом. В Красноярском крае — два из них. Ачинский госпиталь планируется к сдаче уже в сентябре. Стоимость проекта составила 422,6 млн рублей. В Богучанах больницу сдадут несколькими неделями позже. Размер инвестиций — 409 млн рублей.

В Красноярске также возводится новое здание поликлиники на улице Пограничников, около КрАЗа. Пациентов здесь планируют принять уже в следующем году.

Помимо строительства объектов здравоохранения была оказана оперативная помощь в дни жесткой изоляции. Фонд Олега Дерипаски «Вольное дело» передал больницам средства индивидуальной защиты, автомобили скорой помощи, очки и противочумные костюмы для персонала. Помощь получил Красноярский центр по борьбе со СПИДом — туда направили партию тестов.

Позаботились и о горячем питании: 5 бригад скорой помощи в течение нескольких месяцев кормили вкусными обедами. Медики ежедневно выезжали для госпитализации ковидных больных.

«Зеленая» инициатива

Еще одно важное направление социальной ответственности бизнес-лидера — экологические мероприятия. Каждое из них проходит не для галочки и становится реальным вкладом в окружающую природу. 500 тыс. сосен высажены в Красноярском крае по проекту «Под зеленым крылом». 120 га соснового леса появилось в Дзержинском районе Красноярского края благодаря масштабному проекту по восстановлению лесов в рамках климатической стратегии в области поглощения парниковых газов. Земли лесного фонда в Дзержинском районе были выбраны не случайно. В 2017 году здесь произошел крупный пожар. В этом году площади посадок в районе будут увеличены с 70 га до 190 га. В целом вклад в лесовосстановительную деятельность составил приблизительно четверть от всего объема того, что делается в регионе.

Четыре года подряд в Красноярске проводится экологическая акция «Сиреневый день». За это время вместе с жителями города высажено 1 тыс. кустов сирени.

Идея Дня Енисея появилась в 2011 году. Совместно с отделением Русского географического общества (РГО) был организован субботник на острове Отдыха. Тогда же прозвучала идея учредить одноименный региональный праздник. В январе 2012 года указом губернатора Красноярского края последняя суббота сентября официально объявлена Днем Енисея. С тех пор каждый год с мая по сентябрь тысячи волонтеров выходят на берега Енисея не только в Красноярске, но и в других городах и поселках, расположенных у реки. Главная идея — очистить берега от бытового мусора, пропагандировать ответственное отношение к водным ресурсам. За годы проекта проведено более сотни экологических акций, с берегов Енисея вывезено 900 «КамАЗов» мусора, а общее количество участников составило 80 тыс. человек.

Суть экологической акции — вовлечь как можно больше неравнодушных участников. В Красноярском крае по инициативе РУСАЛа ежегодно проходит конкурс «Зеленая волна», где жители, НКО, муниципалитеты, учреждения образования и досуга, другие организации могут выиграть гранты на озеленение пространств и другие экологические инициативы. Каждый грант — это новый зеленый островок, экосквер, природное пространство в большом мегаполисе.

Самый доступный спорт

Олег Дерипаска постоянно развивал спорт во всех городах присутствия компании. С 2016 года в Красноярске реализуется проект «На лыжи!». Он направлен на развитие и поддержку лыжных гонок как одного из наиболее доступных и массовых видов спорта, возрождение чемпионских традиций в данной дисциплине. В рамках проекта в Красноярске ежегодно проводятся массовые спортивные праздники, юноши и девушки со всего края участвуют в первенстве по лыжным гонкам. А тренеры проходят профессиональную переподготовку, чтобы претендовать на стипендию «Лучший лыжный тренер года».

Жилье по конкурсу

В 2020 году после встречи Олега Дерипаски с рабочими советами на РУСАЛе возобновили жилищную программу.

Сегодня возможность участвовать в ней получили 122 работника завода, набравшие наибольшее количество баллов, показавшие высокие результаты в работе и, конечно же, в общественной жизни предприятия.

Условия участия в программе очень привлекательные: без первоначального взноса по ипотеке. Половину ежемесячного взноса берет на себя компания РУСАЛ, ставка по ипотеке — 7,5 %.