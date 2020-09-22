ГСК «Арбан» вновь завоевала «строительный Оскар»

Церемония проходила в Санкт-Петербурге 26 августа. Премия в области нового строительства и территориального развития вручается уже в двенадцатый раз. Ее задача — выявить самые качественные жилые проекты с точки зрения технического оснащения, архитектуры, благоустройства, инфраструктуры, развития городской среды в целом. Заявка на Urban Awards проходит многоэтапную экспертизу. Сначала данные о проекте обрабатываются специальной программой «Система объективной оценки», которая выставляет баллы каждому участнику. После этого к работе приступают эксперты конкурса — представители строительных и девелоперских компаний России, архитекторы и урбанисты. После их оценки формируется шорт-лист, затем экспертная комиссия выезжает на объект, и после очных осмот-ров на финальном заседании определяется победитель. В этом году в состав жюри вошли почти 50 человек.

Традиционно на конкурс заявляется большое количество проектов из Москвы и Санкт-Петербурга, однако и региональным застройщикам есть что показать. Конкуренция в номинациях растет каждый год: например, по итогам заявок на премию 2020 года жюри отсмотрело более 150 проектов из разных субъектов федерации, сорок из них вышли в финал. Микрорайон Scandis Ozero, представленный ГСК «Арбан» в категории строящегося жилья (сдача первой очереди запланирована на 2022 год), уверенно занял первое место в номинации «Лучший строящийся региональный жилой комплекс комфорт-класса». Жюри высоко оценило главную изюминку проекта — искусственное озеро.

Мы давно думали, в какую сторону двигаться, чтобы предложить красноярцам качественное, интересное жилье, изучали российский и мировой опыт и поняли: в нашем урбанизированном городе людям не хватает близости к природе, — рассказывает директор по маркетингу ГСК «Арбан» Ирина Одинец. — Наш первый Scandis (победитель 2019 года в двух номинациях: «Лучшая региональная концепция благоустройства и инфраструктуры» и «Лучший региональный проект комплексного развития территорий». — прим. ред.) с хорошо организованным зеленым двором оказался очень востребованным, и, проектируя следующий, мы задумались, чего еще не хватает человеку в городской среде, чтобы он почувствовал себя счастливым. Гор? Воздуха? Воды? Точно, воды! Но где ее взять на Взлетке, в деловом центре города? И тогда мы придумали построить озеро.

Идея была абсолютно сумасшедшей, признается Ирина Одинец. Ведь искусственное озеро — это не просто котлован, заполненный водой, это сложное гидротехническое сооружение, в котором надо продумать множество нюансов: как озеро заполняется, как очищается вода, как убирается мусор с поверхности.

Поначалу члены жюри думали, что мы построили микрорайон вокруг существующего объекта, но когда вникли в детали, оценили и качество решения, и его дерзость. Это ведь примерно как в центре Москвы создать еще одни Патриаршие пруды, — рассказывает Ирина Одинец.

Отметила конкурсная комиссия и уровень благоустройства территории, продуманность двора: полноценную набережную у озера, пристань и искусственный остров, дизайн малых форм благоустройства — деревянные фигуры придуманы специально для Scandis Ozero и выполнены в одном экземпляре. Жюри оценило и в целом архитектуру жилого комплекса, фасады с уникальным световым рисунком, выполненным на кирпичной поверхности, витражные эркерные окна, которые в Красноярске впервые появились именно в проектах «Арбана», а сейчас популярны по всей России.

Стоит отметить, что концепция первого микрорайона Scandis также стала обладателем премии Urban Awards в 2019 году, причем дважды: в номинациях «Лучшая концепция благоустройства и инфраструктуры в регионах» и «Лучший региональный проект комплексного развития территорий». В нынешнем году в номинации «Лучшая концепция благоустройства и инфраструктуры в региональных проектах» победил еще один красноярский застройщик — компания «СМ-Сити» — с проектом третьей очереди микрорайона «Южный берег».

— Могу сказать, что впервые в истории конкурса победителями в региональных номинациях стали два проекта разных компаний из одного города, и это говорит о том, что качество жилья в Красноярске, уровень развития строительной отрасли очень высоки, — уверена Ирина Одинец.

Наталья Кобец