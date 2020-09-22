Через тернии — к московским мечтам: как компания «Ярпатентъ» вышла из самоизоляции

В то время как все в нашей стране замерло в ожидании, как же будет складываться ситуация с пандемией, сотрудники компании «Ярпатентъ» не испугались трудностей. Оперативно организовали рабочие места дома, перевезли компьютеры и продолжили заниматься регистрацией и защитой товарных знаков.

Директор компании Яна Дойна лично принимала звонки, чтобы четко отслеживать текущее положение дел.

Поток клиентов не уменьшился. Появились клиенты, владельцы магазинов и бутиков, которые стали открываться в онлайн-пространстве, создавать собственные сайты, а следовательно, регистрировать бренды», — рассказывает руководитель компании.

По словам сотрудников, были даже и такие признания от клиентов: «У нас наконец-то появилось время на регистрацию товарного знака». Следовательно, важно было не упустить эту «вспышку» и гибко перевести все процессы компании на накатанные рельсы. Свою роль в притоке новых клиентов сыграло увеличение числа агентов и представителей: люди потеряли работу, доходы и стали искать новые возможности.

Как же изменилась работа в сумбурном 2020-м?

Самые значительные преобразования претерпела структура команды. Стрессовая ситуация с пандемией всех проверила на прочность. В первую очередь под ударом оказался менеджмент компании. С 1 июня, по возвращении в офис, команда обновила состав менеджеров практически полностью, делая акцент прежде всего на качестве и квалификации сотрудников, нежели на количестве. Те члены команды, кто отлично проявил себя в столь сложное для компании время, пошли на повышение.

Процессы реструктуризации совпали с моментом сокращения арендуемой площади офиса в три раза.

Эта ситуация стала своеобразным ресурсом, который показал нам, что аренда — то, от чего мы хотим уйти. В планах строить свое помещение. Урок, который мы усвоили», — отмечает Яна Дойна.

Кроме того, команда оптимизировала все рабочие моменты, включая процесс коммуникации с клиентами, а также выдачу и вручение свидетельств на товарные знаки. «За период самоизоляции у нас накопилось около трехсот свидетельств», — комментируют сотрудники. В настоящее время начинается их отправка в другие города, а также вручение документов государственного образца, которые бизнесмены получают лично из рук очаровательного директора компании. «Раньше было иначе, вручение проходило в кафе и ресторанах, — мечтательно вспоминает команда, — будем возвращаться к тому, что было».

Самое важное сейчас, по мнению команды, — это провести финал конкурса «Товарный знак года 2020». Его проведение планировалось 20 мая, однако мероприятие пришлось отложить: не хотелось жертвовать грандиозностью, масштабом праздника, присущими этому событию.

Урезанный формат не для нас, мы не согласны жертвовать эмоциями участников! Мы хотим крепких объятий, красочности, яркости, а не масок на лицах, а значит, будем ждать и проведем юбилейное событие после пандемии», — говорит Яна Дойна.

Планы на будущее у команды «Ярпатентъ» грандиозные. Виктория Дойна, дочь Яны, переезжает в столицу, чтобы воплотить семейные мечты и планы по масштабированию бизнеса в формате московского филиала компании.

Искусное планирование и гибкое ориентирование в стрессовой ситуации помогли компании не просто пережить сложное время, но и обновиться, стать сильнее и эффективнее. Команда нацелена на развитие. Одну из масштабных целей — попасть в топ-10 патентных бюро России в сфере регистрации и защиты товарных знаков — сотрудники планируют достичь ёв ближайшее время.