На «Красконе» увеличили производство конфет

На красноярской кондитерской фабрике «Краскон» к концу сентября 2020 года почти вдвое — с 19 до 36 кг на человека — увеличили суточную выработку линии по производству конфет с помадным корпусом, которые занимают 10% в общем объеме производства компании. Этого удалось добиться в рамках участия предприятия в нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости», рассказали в Министерстве экономики и регионального развития Красноярского края.

Проект реализовывался на «Красконе» шесть месяцев. За это время удалось снизить время протекания процесса производства с 31 до 8 часов, незавершенное производство — с 9 033 до 5 900 кг и снизить стоимость складских запасов с 15 до 8 млн рублей.

При внедрении технологии бережливого производства мы ни копейки не вложили, но получили бесплатную квалифицированную помощь. С уверенностью можно сказать, что, не повышая себестоимость, не меняя оборудование, лишь за счет изменения производственного уклада можно повысить запас прочности предприятия», — говорит гендиректор «Краскона» Владимир Казанцев.

Напомним, что основная задача национального проекта — обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики России не ниже чем на 5% в год к 2024 году за счет внедрения технологий бережливого производства. Принять в нем участие могут предприятия, годовая выручка которых составляет от 400 млн до 30 млрд рублей.