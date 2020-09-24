Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 24.09
76,35
89,25
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

На «Красконе» увеличили производство конфет

На «Красконе» увеличили производство конфет
Иллюстрация: Дмитрий Шабалин/krskstate.ru

В течение полугода на фабрике реализовывали проект по увеличению производительности линии конфет с помадным корпусом за счет внедрения технологий бережливого производства.

#НОВОСТИ
На красноярской кондитерской фабрике «Краскон» к концу сентября 2020 года почти вдвое — с 19 до 36 кг на человека — увеличили суточную выработку линии по производству конфет с помадным корпусом, которые занимают 10% в общем объеме производства компании. Этого удалось добиться в рамках участия предприятия в нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости», рассказали в Министерстве экономики и регионального развития Красноярского края.
 
Проект реализовывался на «Красконе» шесть месяцев. За это время удалось снизить время протекания процесса производства с 31 до 8 часов, незавершенное производство — с 9 033 до 5 900 кг и снизить стоимость складских запасов с 15 до 8 млн рублей.
При внедрении технологии бережливого производства мы ни копейки не вложили, но получили бесплатную квалифицированную помощь. С уверенностью можно сказать, что, не повышая себестоимость, не меняя оборудование, лишь за счет изменения производственного уклада можно повысить запас прочности предприятия», — говорит гендиректор «Краскона» Владимир Казанцев.
Напомним, что основная задача национального проекта — обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики России не ниже чем на 5% в год к 2024 году за счет внедрения технологий бережливого производства. Принять в нем участие могут предприятия, годовая выручка которых составляет от 400 млн до 30 млрд рублей.
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Восстановлено авиасообщение с одним из основных поставщиков гастарбайтеров в КрасноярскВосстановлено авиасообщение с одним из основных поставщиков гастарбайтеров в Красноярск
  • Красноярск ожидает резкое похолоданиеКрасноярск ожидает резкое похолодание
  • В Красноярске одобрены ограничения движения большегрузовВ Красноярске одобрены ограничения движения большегрузов
  • Авиакомпания Nordwind полетит из Красноярска еще по пяти направлениямАвиакомпания Nordwind полетит из Красноярска еще по пяти направлениям
  • Пожар в Удачном: выгорели три таун-хаусаПожар в Удачном: выгорели три таун-хауса
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.