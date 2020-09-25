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Проект цифровизации «Командора» победил в международном конкурсе

Проект цифровизации «Командора» победил в международном конкурсе
Иллюстрация: архив ДК

Решение, позволяющее ускорить приемку товара в магазинах, разработала компания «1С: Первый БИТ». Оно внедрено в 290 магазинов и 170 цехов в 45 городах четырех регионов Сибири.

#НОВОСТИ

Процесс приемки товаров в «Командоре» длительное время был реализован на базе автономных мобильных терминалов сбора данных на Windows CE и Windows Mobile и отдельного ПО на базе «1С» на стационарном рабочем месте приемщика. Обмен информацией между ТСД и ПК осуществлялся вручную. Эти платформы устарели и не поддерживались разработчиком, а срок доработки программ под текущие нужды составлял 2-3 месяца для каждой группы товаров, что приводило к снижению скорости приемки, очередям из экспедиторских машин и недопоставкам.

В январе 2019 руководство компании приняло решение об оптимизации программного комплекса на базе «1С: Первый БИТ».

Новая программа автоматизирует отчетность и все ключевые процессы в работе, объединила все функции приемки в одном устройстве. Первый Бит разработал систему метрик для дальнейшего анализа и регулярного улучшения процесса приемки товара», - рассказал руководитель красноярского офиса компании «Первый БИТ» Евгений Шустов.

В результате время приемки товара уменьшилось на 34%. Как уточники в «Командоре», впоследствии административные расходы сократились на 10%, длительность простоя складского оборудования – на 20%, а оборачиваемость складских запасов повысилась на 5%.

Этот проект – важная веха в развитии ИТ-инфраструктуры нашей компании. Кроме непосредственного сокращения длительности операций и трудозатрат мы получили решение, которое в принципе меняет философию выстраивания процессов внутри магазина, делает их более мобильными», – сказал руководитель направления проектов ГК «Командор» Василий Королев.

Проект завоевал пальмовую ветвь четвертого международного конкурса лучших проектов автоматизации управления и учета «1С:Проект года» в номинации «Лучший проект в предметной области».

 

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