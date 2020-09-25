«Мясничий» заказал исследование своей тушенки в лаборатории ЦСМ

На такой шаг производителя мясной продукции натолкнула публикация итогов исследования свиной тушенки, проведенной в Красноярском ЦСМ. Несмотря на то, что в консервах «Мясничего» не обнаружили ни костной крошки, ни мяса птицы, заявленных в заголовке, компания считает такую подачу некорректной.

Некорректная формулировка в заголовке поставила «Мясничий» в один ряд со злостными нарушителями, не докладывающими в банки мясо. Это не так. Занижения массовой доли белка в тушенке «Мясничий» не обнаружено — мяса в ней больше нормы», - отмечают в компании.

Обратили внимание в «Мясничем» и на усредняющую формулировку через запятую с несколькими другими производителями: присутствуют растительные углеводные или белковые добавки, в том числе, камедь.

Официально информируем, что камедь и подобные ей компоненты ни в производстве продуктов, ни в животноводстве Goldman Group не применяет. Мы сами едим наши продукты и кормим ими свои семьи! - заявляют в «Мясничем». - «Мясничий» всегда указывает полный состав продуктов на лицевой стороне упаковки — это наша гордость и преимущество. На производстве регулярно проводятся исследования на качество и безопасность».

Холдинг заказал повторное углубленное исследование продукции и образцов сырья от поставщиков в той же лаборатории Красноярского ЦСМ. Результаты будут готовы в течение 14 дней. Компания обещает обязательно опубликовать их, какими бы они ни были.