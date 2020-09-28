Бизнес помог красноярскому Литературному музею открыть собственное культурное пространство

В Красноярске, в дворе Литературного музея им. В.П. Астафьева, открылось культурное пространство «Музейный двор». Деньги на этот проект музей выиграл в грантовом конкурсе «Территория РУСАЛа», сообщают в пресс-службе металлургической компании.

Общий размер финансовой поддержки составил 1 млн рублей. На эти средства во дворе музея провели садово-ландшафтные работы, изготовили и установили объемно-пространственные композиции, смонтировали освещение, установили охранные комплексы.

До этого двор практически не использовали. Теперь же здесь появилось открытое сценическое пространство, скамейки для отдыха и зрительские места. Теперь двор превратился в доступную, комфортную и современную площадку для творческих встреч, лекций, выставок под открытым небом, концертов и театральных постановок. Посещать пространство можно независимо от музея.

Теперь это не только историческое место с особенной атмосферой, но и культурное пространство, где молодые художники, поэты и музыканты нашего города будут встречаться, общаться и представлять свои творческие работы широкой публике», — говорит руководитель проекта «Культурное пространство «Музейный двор» Ольга Ермакова.

Напомним, грантовый конкурс «Территория РУСАЛа» стартовал в 2013 году. Он направлен на развитие инфраструктуры городов, где работают предприятия компании. За 9 лет благодаря финансовой поддержке РУСАЛа в России реализовано 639 проектов на общую сумму более 400 млн рублей.