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Ставки по банковским вкладам в Красноярском крае снизились на треть

Ставки по банковским вкладам в Красноярском крае снизились на треть
Иллюстрация: pixabay.com

При этом остатки на счетах населения росли быстрее, чем кредитный портфель банков, но последний все равно превосходит общий размер вкладов, как и год назад.

#НОВОСТИ
В июле 2020 года банки, работающие в Красноярском крае, принимали от населения вклады в среднем под 3,5%, тогда как в январе этого года ставки составляли 5,3%. Об этом сообщили в красноярском представительстве Банка России.
 
При этом за семь месяцев этого года общий размер остатков на счетах населения увеличился на 6% до 383,8 млрд рублей. Кредитный же портфель с января по июль вырос на 5,4% до 409,9 млрд рублей. Таким образом на 1 августа 2020 года превышение кредитного портфеля над вкладами составило 6,8%, или 26,1 млрд рублей, что чуть меньше показателей начала года (7,3% или 26,6 млрд рублей).
 
Примечательно, что в январе-июле 2019 года кредитный портфель рос быстрее, чем в 2020-м — 7,9%. А вот объем вкладов — почти вдвое медленнее (3,2%).
В условиях ограничительных мер основные тренды не изменились: жители края достаточно активно кредитовались и размещали деньги во вклады. Реальные процентные ставки по вкладам населения за вычетом инфляции оставались положительными, что позволяло вкладчикам сберегать свои деньги», — говорит управляющий красноярским отделением Центробанка Сергей Журавлев.
По данным ЦБ, наибольшее увеличение за семь месяцев продемонстрировал в крае ипотечный портфель. Его прирост за этот период составил 7%, чему способствовало снижение средней процентной ставки к июлю до 7,5%.
Существенную поддержку ипотечному кредитованию оказали программа льготной ипотеки и другие специальные программы кредитования, а также совместные акции банков и застройщиков», — добавил Журавлев.
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