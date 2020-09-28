Ставки по банковским вкладам в Красноярском крае снизились на треть

В июле 2020 года банки, работающие в Красноярском крае, принимали от населения вклады в среднем под 3,5%, тогда как в январе этого года ставки составляли 5,3%. Об этом сообщили в красноярском представительстве Банка России.

При этом за семь месяцев этого года общий размер остатков на счетах населения увеличился на 6% до 383,8 млрд рублей. Кредитный же портфель с января по июль вырос на 5,4% до 409,9 млрд рублей. Таким образом на 1 августа 2020 года превышение кредитного портфеля над вкладами составило 6,8%, или 26,1 млрд рублей, что чуть меньше показателей начала года (7,3% или 26,6 млрд рублей).

Примечательно, что в январе-июле 2019 года кредитный портфель рос быстрее, чем в 2020-м — 7,9%. А вот объем вкладов — почти вдвое медленнее (3,2%).

В условиях ограничительных мер основные тренды не изменились: жители края достаточно активно кредитовались и размещали деньги во вклады. Реальные процентные ставки по вкладам населения за вычетом инфляции оставались положительными, что позволяло вкладчикам сберегать свои деньги», — говорит управляющий красноярским отделением Центробанка Сергей Журавлев.

По данным ЦБ, наибольшее увеличение за семь месяцев продемонстрировал в крае ипотечный портфель. Его прирост за этот период составил 7%, чему способствовало снижение средней процентной ставки к июлю до 7,5%.