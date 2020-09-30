В Красноярске создан прототип VR-музея Андрея Поздеева

Проект приурочен ко дню рождению Андрея Поздеева. По словам Анатолия Аульченко, СЕО «Инриал» (стартап «Фабрики решений»), виртуальный музей был создан в рекордно короткие сроки — за два дня.

По словам основателя «Поздеевки» Светланы Тетериной, она долго сопротивлялась «цифровизации и виртуализации», однако новый проект ее переубедил.

Началось все с обсуждения дня рождения Андрея Геннадьевича. Думали о проекте, чтобы и нам, и детям, и городу было интересно. Остановились на живых, объемных композициях на Мира из графических элементов работ Поздеева, материал — картон. На будущее домечтался перенос графики Поздеева в скульптуры, живущие в городской среде. Это гениальная идея Алексея Шидловскоо и Алексея Мглистого. Буквально на следующий день позвонил Анатолий Аульченко и предложил обсудить совместную VR-галерею. Все в секунду срослось: день рождения, объемные скульптуры, детский интерес к виртуальным пространствам, острая потребность и невозможность большого музея Поздеева в реале», — рассказывает о проекте Светлана Тетерина.

Идеолог и продюсер культурных проектов Наталья Сипетая сравнила VR-галерею с «телепортацией» в новую реальность.

Полное ощущение присутствия в музейных залах. Можно подойти близко и рассмотреть. Отдельные элементы в объеме даже обойти со всех сторон. Можно взять виртуальную «палитру» и набор инструментов художника, сделать виртуальную копию картины. А можно своё рядом создать. Капли, мазки и линии, а хочешь — звёзды. Новая реальность рождается из-под твоих рук. «Телепортируешься» и видишь свой рисунок в объёме со стороны. Космос», — поделилась впечатлениями Наталья Сипетая.

Что касается «Фабрики решений» и стартапа «Инриал», то команда собирается продолжить арт-коллаборации.