Зачем красноярцы украшают свои дворы и как им в этом помогает мэрия

Соседский балкон, усыпанный яркими петуньями, альпийская горка и разноцветная клумба у входа в магазин, роскошный палисадник у подъезда скромной хрущевки — в каждый такой зеленый островок вложены время, силы и частичка души красноярцев.

Большой растущий город с его стремительным ритмом и суетой атмо-сферные уголки делают уютнее и душевнее. Радует, что все больше красноярцев готовы делиться своим энтузиазмом, и благоустройство дворов стало настоящим народным движением. Дизайн проектов становится сложнее, авторы в постоянном поиске оригинальных решений, к оформлению пространств активно подключается молодежь. Идеи, представленные жителями в этом году, смело можно назвать «семью чудесами Красноярска».

50 миллионов на поддержку идей

Инициативам жителей глава города Сергей Еремин уделяет особое внимание. Все предложения по улучшению облика и инфраструктуры Красноярска обсуждаются экспертами, а лучшие идеи воплощаются в жизнь.

Так, из городского бюджета финансируются конкурс «Самый благоустроенный район города», программа «Инициативное бюджетирование» и новый проект — «Лучшая концепция озеленения территории». Причем объемы вложенных средств растут.

Сергей Еремин, мэр Красноярска мэр Красноярска

Благоустроители — от слова «благо». Своими идеями, поступками красноярцы преображают город, создают в нем особую атмосферу на благо всех жителей. Убежден в том, что неравнодушные красноярцы должны чувствовать в лице города надежную опору. Неслучайно в этом году в поддержку идей жителей по благоустройству мы вложили порядка 50 млн рублей».

Конкурс на самый благоустроенный район проводится в городе с 2014 года. Участвовать в проекте могут все желающие, число заявок постоянно растет. Идеи красноярцы предлагают разные, но всех конкурсантов объединяет умение относиться к подъезду, двору, улице, где живешь, так же тепло и бережно, как к собственному дому. Конкурс проводится в два этапа: предварительный районный и основной городской. Работы участников оценивают комиссии, призовой фонд в виде грантов распределяется между победителями в разных номинациях.

По поручению мэра Сергея Еремина конкурс «Самый благоустроенный район города Красноярска» был серьезно переформатирован. Был значительно увеличен призовой фонд. Если в 2017-м он составлял 5 млн рублей, то в текущем году общая сумма грантов победителям составит уже 20 млн. Благодаря этому усилилась мотивация одержать победу: теперь борьба идет не только за звание самого благоустроенного района, но и за значительные средства, которые можно направить на благоустройство конкретных общественных пространств и территорий, на реализацию предложений жителей.

Выбрать самые интересные работы экспертам всегда непросто. В этом году глава города лично познакомился со многими проектами и, по его словам, был приятно удивлен тем, с каким старанием, выдумкой и желанием удивить подошли участники конкурса к решению своей задачи.

Народные проекты

Определить приоритет, предложить идею, контролировать процесс ее воплощения в жизнь — все это красноярцам позволяет программа инициативного бюджетирования. Так, жители могут вносить свои предложения, на что в первую очередь следует направить средства городской казны.

С 2018 года объем выделяемых средств стал стабильно увеличиваться. По мнению Сергея Еремина, программа инициативного бюджетирования позволяет создать по-настоящему народные проекты благоустройства, которые будут востребованы жителями — их полноправными хозяевами.

Как подчеркивает мэр Красноярска, сопричастность жителей — важный момент развития города.

Определяя победителей, комиссия учитывает не только актуальность и оригинальность проекта, но и планы авторов по развитию территории. Если жители, управляющие компании, представители бизнеса гарантируют уход за ней и дальнейшее содержание, то шансы на получение поддержки от города увеличиваются. По мнению депутатов Красноярского городского совета, это по сути еще один этап формирования в городе настоящего гражданского общества.

Новшеством нынешнего года стал конкурс «Лучшая концепция озеленения территории». Жителям впервые дали возможность создать проект озеленения своего двора, а в случае выигрыша — воплотить его в жизнь. В итоге 50 красноярских дворов получили по 100 тыс. рублей на реализацию своих оригинальных идей.

Во дворе поселились медведи

Двор по адресу: ул. Северо-Енисейская, 46а, директор УК «Меркурий» Людмила Колкова называет непростым. Девяти-этажка возводилась в две очереди по три подъезда. Первая была сдана в 1990 году, вторая — еще через несколько лет. Обслуживали их разные управляющие организации, и подход к управлению домами тоже был разный. Под управление УК «Меркурий» дом полностью перешел в прошлом году. А в 2020-м получил поддержку в размере 100 тыс. рублей по проекту «Лучшая концепция озеленения территории». Жители и управляющая компания представили интересный проект преображения двора.

Как рассказывает Людмила Дмитриевна, началось все с желания что-то изменить. В соседних дворах уже давно были разбиты яркие клумбы, высажены различные декоративные деревья и кустарники. Жители этого дома решили не отставать от своих соседей, а может, в чем-то и превзойти их. Так возникла идея установки композиции по мотивам картины Ивана Шишкина «Утро в сосновому лесу». Зимой заказали у мастера бетонные фигуры медведей, в мае установили их возле дома. Композиция — только один элемент благоустройства территории. Мишкам нужна зелень, поэтому жители стали предлагать интересные решения для дальнейшего благоустройства своего двора. Так появился проект, получивший денежный грант на воплощение идей в жизнь. У Людмилы Дмитриевны уже богатый опыт благоустройства придомовых территорий и работы с жителями. Она сама живет на Северо-Енисейской, в 2012 году была выбрана председателем правления ТСЖ «Дом на Каче». Неравнодушный руководитель предложила множество интересных идей оформления общедомовых пространств. Например, миниатюрную аллею в греческом стиле, цветочные композиции со сказочными персонажами. В январе 2019 года в одном из дворов появились украшения в виде чума, пингвинов, северного оленя, созданные руками жителей. С наступлением весны эти сезонные локации отправились на хранение. Общие дела объединяют жителей, а новые облики дворов и атмосфера радуют всех. Но бывает, что и розы оборвут, и композиции сломают.

— Рук не опускаем — что сломано, налаживаем, посадки восстанавливаем. Конечно, все наши жители разные, — говорит Людмила Колкова. — Кому-то очень важно, чтобы его двор выглядел ухоженно и интересно, а кому-то все равно. Хорошо, когда в доме есть неравнодушный актив, а глядя на энтузиастов, и другие жители начинают подключаться к работе.

Удивить палисадником

Постоянные и активные участники конкурсов — жители частного сектора. Каждый год они удивляют жюри своими идеями и их воплощением.

Палисадник своего дома по адресу: ул. Мичурина, 89, Венера Красикова превратила в уголок в деревенском стиле. Ее проект занял первое место в номинации «Лучший палисадник частного сектора» на районном этапе конкурса «Самый благоустроенный район города Красноярска» в 2020 году.

В этом доме семья Венеры живет уже много лет. Площадь палисадника — примерно сорок «квадратов». В прежние годы хозяйка украшала его только цветами, прошлым летом оформила в стиле прованс. В этом году на территории появилась альпийская горка, колодец и другие элементы. Малые архитектурные формы муж Венеры сделал своими руками, активное участие в обустройстве принимает девятилетняя дочь супруги. В следующем году семья намерена вновь участвовать в конкурсе и уже придумала идею, которую пока держит в секрете.

Победитель проекта на лучший палисадник в Советском районе Елена Попович с любовью и фантазией украшает родительский дом в деревне Песчанка. Создание композиций требует специальных знаний, и Елена с удовольствием погрузилась в изучение основ ландшафтного дизайна, декорирования, следит за тенденциями. Ее палисадник радует пышным цветением, а уют зеленому уголку придают такие элементы, как декоративный пруд, садовые фигурки, скамейка в тени деревьев. Как поясняют в администрации Советского района, в проекте Елены жюри оценило не только эстетику и грамотный подход, но и невероятную душевность. Чувствуется, что автору здесь дорог каждый уголок.

Тренажеры и ботанический сад

Среди идей по благоустройству, которые предлагают красноярцы, немало достаточно масштабных проектов. Авторы стремятся преобразить общественные пространства, сделать более комфортной городскую среду.

Так, в этом году в рамках инициативного бюджетирования в Центральном районе открылся тренажерный зал под открытым небом. Площадка, где могут заниматься все желающие, появилась в сквере Победителей. Летом здесь установили пятнадцать профессиональных тренажеров с изменяемой нагрузкой, подобранных для проработки всех групп мышц. Пять тренажеров подходят в том числе людям с ограниченными возможностями здоровья.

Новая площадка стала частью существующего ландшафта, деревья и кустарники сохранены.

С предложением создать тренажерный зал под открытым небом в администрацию района обратилась инициативная группа красноярцев.

По условиям конкурса, проект на 97 % профинансирован за счет бюджетных средств. Доля участия инициативной группы составила 90 тыс. рублей, а стоимость всего проекта — 2 985 000 рублей.

Подобные комплексы — новый опыт для нашего города. Спортивный объект востребован у горожан, и теперь самое главное — сберечь его и не допустить случаев вандализма.

Благодаря участию жителей в программе инициативного бюджетирования преображается пространство около домов № 2 и № 2а по улице Заводской. В этом году здесь идет обустройство сквера — у красноярцев появится еще один зеленый уголок в центре города. Полторы тысячи жителей Железнодорожного района в прошлом году проголосовали за благоустройство этого объекта. Сейчас основные работы уже закончены, осталось завершить озеленение и установить малые архитектурные формы.

Двор гимназии № 14 в Свердловском районе — яркий пример того, как местная достопримечательность быстро стала городской. В ботаническом саду образовательного учреждения все лето фотографируются гости района, восхищаясь работой авторов проекта. Как рассказала директор гимназии Наталья Шуляк, еще несколько лет назад от родителей и педагогов поступила инициатива создания на территории школы тематической площадки. Так появился проект «Ботанический сад», где ученики получают практические знания и навыки по уходу за растениями. Каждый сезон коллектив придумывает что-то новое. В этом году на районном этапе конкурса по благоустройству был признан лучшим цветник гимназии. Идея его создания принадлежит Елене Лелековой, председателю родительского комитета. Именно она придумала, как будет выглядеть зеленый уголок, и приняла активное участие в работе. По ее словам, такой островок на территории школы — это не только украшение двора и эффектная фотолокация, но и уникальная образовательная площадка. Здесь представлены более ста видов различных растительных культур. Профессиональный подход к созданию клумб был отмечен экспертом-дендрологом, входящим в конкурсную комиссию.

— Очень радует, что созданный нами уголок занял первое место на районном этапе городского конкурса «Самый благоустроенный район», — отмечает Елена Владимировна.

Еще больше роз

Двор дома по адресу: Инструментальная, 3, красноярка Валентина Свердлова превратила в мини-парк с цветниками и элементами ландшафтного дизайна. Соседей и прохожих радуют своими красками георгины, гладиолусы, розы, лилии, астры, шафраны. Зеленый уголок стал победителем в номинации «Лучший двор жилого многоквартирного дома» районного этапа конкурса.

Прежде работа Валентины Александровны была связана с постоянными разъездами, заниматься цветами было совершенно некогда. За благоустройство и украшение двора председатель совета дома взялась после выхода на пенсию. Женщина говорит, что захотелось уюта и красоты вокруг. Растения требуют кропотливого ежедневного ухода, работа во дворе занимает много времени. Валентина Александровна на разведение и содержание цветника тратит собственные деньги, а это десятки тысяч рублей.

Очень вдохновляют слова благодарности от соседей, незнакомых прохожих. Многие говорят: «Спасибо за такую красоту!» Конечно, приятно, — рассказывает Валентина Свердлова. — Помогают ухаживать за двором управляющая компания, жители. А у меня выходные бывают, только когда дожди идут, а так каждый день во дворе. Начнутся заморозки — буду готовить клумбы к зиме. А на следующий год у нас будет еще больше цветов, особенно роз.

Творческий эксперимент