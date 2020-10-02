Красноярск ожидает прибавки еще одного района

Красноярские депутаты предлагают провести общественные слушания о наделении Солнечного статусом отдельного района. Соответствующие рекомендации направлены мэру.

Инициатива, скажем мягко, – совсем не новая.

Вопрос о выделении восьмого района города поднимал в своем отчете мэр Сергей Еремин еще в марте 2019 года.

Что касается выделения новых территорий... В частности, микрорайона «Солнечный». Мысли о его выделении, конечно, есть. Сейчас это всё пока обсуждается. Рассматриваются варианты», — сообщал тогда глава города.

К вопросу о выделении «Солнечного района» Горсовет вернулся в марте 2020 года, направив запрос мэру Еремину. Однако в ответе на запрос администрация предложила компромисные варианты решения без обозначения конкретных планов.

Напомним, в Советском районе проживает более 320 тыс. граждан, из них почти четверть — в «Солнечном». Проблема в том, что «Солнечный» активно застраивался именно как спальный район, и потребности бурно развивающегося района в инфраструктуре и социальных объектах не были заранее спланированы и учтены. Ресурсов администрации самого крупного в Красноярске Советского района на быстрое решение этих проблем очевидно не хватает.

В качестве полумеры мэрией в 2019 году предлагалось создание в микрорайоне «посольства» — «отделения районной администрации в количестве 10 должностных лиц», что должно было «позволить оперативнее решать накопившиеся вопросы». Об этом сообщалось на слушаниях по бюджету в мэрии.

В Горсовете отмечают, что образование восьмого района Красноярска повлечет за собой соответствующие административные затраты. Тем не менее, вопрос назрел настолько, что мэр Еремин обещал пройти этот «долгий и сложный путь» до самой Госдумы. На всякий случай у мэра есть «более быстрые и мягкие варианты», однако подробности «варианта Б» мэр Еремин предпочел не оглашать.

Ответ о слушаниях глава Красноярска должен дать до 30 октября.