Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 03.10
78,09
91,57
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Красноярцы оценили свое школьное образование на четверку с минусом

Красноярцы оценили свое школьное образование на четверку с минусом
Автор фото: Gerd Altmann . Иллюстрация: pixabay.com

Таковы результаты опроса, проведенного службой исследований hh.ru, сайта по поиску работы и сотрудников. Из возможных пяти баллов красноярцы оценили свое образование лишь на 3,7.

#НОВОСТИ

В среднем по стране оценка - 3,8.

Больше других своим школьным образованием довольны бухгалтера и топ-менеджеры (4,1 балла), меньше всех – представители сферы «Искусство, масс-медиа».

Авторы исследования отмечают, что уровень удовлетворенности качеством школьного образования существенно зависит от возраста респондентов: чем старше соискатель, тем оценка выше. Так, участники опроса в возрасте от 45 лет оценивают своё школьное образование на 4,4 балла, а самые младшие из респондентов (14–17 лет) — на 3,3 балла.

Среди предметов наиболее высокую оценку получили русский язык и литература (от 4,1 до 4,4 балла): и здесь та же закономерность - чем старше соискатель, тем более высокую оценку он ставит. Наиболее низкая удовлетворённость качеством преподавания предмета - у иностранного языка, здесь соискатели из всех возрастных групп солидарны в оценке: от 3,1 до 3,6 балла.

Несмотря на высокую удовлетворенность уровнем преподавания русского языка и литературы, лишь 12% красноярцев указали в своем резюме такие ключевые навыки как грамотность и грамотная речь», - отмечает Асель Сейлова, руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь.

Любопытно, что самый низкий балл поставили 14-17 летние за знание физики – 3,0. При этом люди 45 лет и старше считают, что достойны значительно более высокой оценки – 4,1. Подобная ситуация и с химией: Люди в возрасте 18-24 лет поставили знанию предмета 3,2 балла, в то время как 35-44-летние и старше считают, что им преподавали химию на 4,0 и 4,1 балла.

 

Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Новая набережная Красноярска признана лучшей в СибириНовая набережная Красноярска признана лучшей в Сибири
  • Красноярск ожидает холод и заморозкиКрасноярск ожидает холод и заморозки
  • Красноярск ожидает прибавки еще одного районаКрасноярск ожидает прибавки еще одного района
  • «Енисейская Сибирь» получит «особую экономическую зону»«Енисейская Сибирь» получит «особую экономическую зону»
  • Умер известный ученый, ректор КГПУ Валерий КовалевскийУмер известный ученый, ректор КГПУ Валерий Ковалевский
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.