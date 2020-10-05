Красноярцы оценили свое школьное образование на четверку с минусом

В среднем по стране оценка - 3,8.

Больше других своим школьным образованием довольны бухгалтера и топ-менеджеры (4,1 балла), меньше всех – представители сферы «Искусство, масс-медиа».

Авторы исследования отмечают, что уровень удовлетворенности качеством школьного образования существенно зависит от возраста респондентов: чем старше соискатель, тем оценка выше. Так, участники опроса в возрасте от 45 лет оценивают своё школьное образование на 4,4 балла, а самые младшие из респондентов (14–17 лет) — на 3,3 балла.

Среди предметов наиболее высокую оценку получили русский язык и литература (от 4,1 до 4,4 балла): и здесь та же закономерность - чем старше соискатель, тем более высокую оценку он ставит. Наиболее низкая удовлетворённость качеством преподавания предмета - у иностранного языка, здесь соискатели из всех возрастных групп солидарны в оценке: от 3,1 до 3,6 балла.

Несмотря на высокую удовлетворенность уровнем преподавания русского языка и литературы, лишь 12% красноярцев указали в своем резюме такие ключевые навыки как грамотность и грамотная речь», - отмечает Асель Сейлова, руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь.

Любопытно, что самый низкий балл поставили 14-17 летние за знание физики – 3,0. При этом люди 45 лет и старше считают, что достойны значительно более высокой оценки – 4,1. Подобная ситуация и с химией: Люди в возрасте 18-24 лет поставили знанию предмета 3,2 балла, в то время как 35-44-летние и старше считают, что им преподавали химию на 4,0 и 4,1 балла.